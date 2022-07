Urteile gegen „Walhalla-Connection“: Achteinhalb Jahre für Handel mit „massiven Mengen“ Cannabis

Die vier Angeklagten mit ihren Strafverteidigern im großen Sitzungssaal des Landgerichts Regensburg. © Michael Bothner

Nach drei Monaten fielen in einem spektakulären Drogenprozess in Regensburg die Urteile.

Regensburg – Haftstrafen zwischen zweieinhalb und achteinhalb Jahren Haft verhängte das Landgericht Regensburg im Prozess gegen die sogenannte „Walhalla Connection“. Die vier Angeklagten im Alter zwischen 23 und 24 Jahren hatten in großem Stil mit Marihuana gehandelt.

Hauptangeklagter in Chats: „Wir sind die Macher in der Stadt.“

„Wir sind die Macher in der Stadt. Will nicht großkotzig klingen, aber überall in der Stadt ist mein Zeug“, schreibt der Hauptangeklagte in Chats, die von den Ermittlern geknackt wurden und sie auf die Spur des Quartetts brachten.

Rund zwei Stunden braucht Richter Thomas Zenger für die Urteilsbegründung. Er führt aus, warum die Angeklagten nur knapp nicht als Bande anzusehen seien, sich drei von ihnen gleichwohl aber unter anderem des gewerbsmäßigen Handeltreibens in nicht geringer Menge schuldig gemacht haben.

„Walhalla-Connection“ verschob „massivste Mengen Marihuana“

Zwischen Frühjahr 2020 und März 2021, dem Zeitpunkt ihrer Verhaftung, hatten die Angeklagten mit Kryptohandys über die Messengerdienste EncroChat und SkyECC regelmäßig in Bonn und Berlin große Mengen Marihuana bestellt und diese zum Teil weiter verkauft.

Wie viel genau bleibt auch am Ende des Prozesses offen – die Staatsanwaltschaft war von etwa 430 Kilo ausgegangen, geschätzter Verkauswert: 2,3 Millionen Euro, die Kammer ging am Ende von Drogen im Wert von 1,7 Millionen Euro aus. Es seien ohne Zweifel „massivste Mengen“ Marihuana gewesen, so Richter Zenger.

Urteile im Regensburger Drogenprozess: Angeklagten „ließen die Hosen runter“

Der hält den Angeklagten ihre Geständnisse zugute, die den Prozess verkürzt hätten. „Sie haben hier wirklich die Hosen heruntergelassen“. Beim Strafmaß bleibt die Kammer meist unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft – wenn auch nicht deutlich.

Ismael T., der sich bereits früh geständig gezeigt hatte, kommt mit zweieinhalb Jahren davon – unter anderem wegen Handeltreibens sowie der Anstiftung zur Einfuhr verbotener Substanzen. Er hatte mit einem der Mitangeklagten aus Spanien und den USA per Post mehrere Bestellungen getätigt. Diese wurden allerdings allesamt abgefangen. Die Kammer bewertet die Bestellungen als Eigenbedarf. T. soll zeitnah eine stationäre Therapie nach § 64 StGB zur Behandlung seiner Drogenproblematik antreten.

Urteile im Drogenprozess in Regensburg: Drei Angeklagte gehen in Therapie

Auch der Hauptangeklagte Jamal S. (24) und der 23-jährige Sebastian P. werden einen Teil ihrer Strafe in einer Entziehungsanstalt (§ 64) verbringen müssen. Bei diesen dreien soll die eigene Drogenproblematik und deren Finanzierung mit ursächlich für die begangenen Taten gewesen sein.

Jamal S. verurteilt das Gericht insgesamt zu achteinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre und vier Monate gefordert. Die Verteidiger Carolin Schal und Tim Fischer wollten bei sieben Jahren und sechs Monaten landen. Vor seiner Therapie muss S. zunächst einen Teil der Strafe als Vorwegvollzug absitzen.

Unter Anrechnung der seit April 2021 bereits verbüßten Untersuchungshaft und nach der wohl rund zweijährigen Therapiedauer könnte der 24-Jährige dann unter Bewährung bereits in einigen Jahren freikommen. Ob er den angeordneten Einzug von knapp 1,7 Millionen Euro – der vom Gericht geschätzte Verkaufserlös aus den Drogengeschäften – einmal wird entrichten können, wird sich zeigen. Ob davon noch Geld vorhanden ist, ist nicht bekannt.

Urteile im Drogenprozess: Angeklagter war bereits vorbestraft

Bei Sebastian P. werden 11.050 Euro eingezogen. Weil er im Zeitraum der Tatbegehungen bereits in einem anderen Fall einschlägig verurteilt wurde, findet eine Zäsurregelung Anwendung. Die einzelnen nun verhandelten Taten werden dabei in die Zeiträume vor und nach der Vorverurteilung unterteilt und daher mit zwei eigenen Strafen belegt.

P. muss daher zwei Jahre acht Monate unter anderem wegen zwei Fällen sowie dreieinhalb Jahre wegen drei Fällen des Drogenhandels und der Anstiftung zur Einführung von Drogen (Postsendungen) absitzen. Auch er wird aber einen Teil der Strafe im Entzug verbringen und dürfte somit ebenfalls vorzeitig unter Bewährung freikommen.

Urteile im Drogenprozess: Ein Angeklagter hat das Nachsehen

Das Nachsehen hat damit der letzte im Bunde. Zwar bleibt das Urteil gegen Martin W. mit knapp über drei Jahren Gesamtstrafe deutlich unter den zunächst geforderten sechs Jahren.

Weil bei Martin W. aber keine Drogenproblematik vorliegt, muss er seine Strafe im Gefängnis absitzen. Eine Bewährung hatte auch sein Verteidiger Jörg Meyer nicht beantragt, da sein Mandant zur Tatzeit bereits unter offener Bewährung stand. Die zehn Monate aus einem früheren Urteil dürften somit noch oben drauf kommen. (Michael Bothner)