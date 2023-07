Kurz nach schweren Unwettern in Bayern: Warnung vor „extremer Brandgefahr“ wegen Trockenheit und Hitze

Von: Katarina Amtmann

Die Natur in Bayern hat weiter mit der Hitze und Trockenheit zu kämpfen, in vielen Regionen der Oberpfalz herrscht beim Waldbrandindex Warnstufe vier von fünf.

Regensburg - Der Sommer ist in Bayern in vollem Gange. Am Wochenende kletterten die Temperaturen wieder auf über 30 Grad. Zu Wochenbegin wurden im Freistaat bis zu 37 Grad erreicht, noch dazu war es sehr schwül. Alles entlud sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. Juli), schwere Unwetter zogen über Bayern hinweg und sorgten für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte und viele Schäden.

Nach Unwettern in Bayern: Weiter Warnung vor extremer Brandgefahr in der Oberpfalz

Zwar sind die Temperaturen durch die Gewitter etwas gesunken, die Natur hat aber trotzdem weiter mit Trockenheit zu kämpfen. Das veranlasste die Oberpfälzer Feuerwehren und das Polizeipräsidium Oberpfalz zu einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwochnachmittag mit dem Titel „Feuerwehr und Polizei warnen vor extremer Brandgefahr“. Darin wird eindringlich vor der oft unterschätzten Gefahr von Waldbränden gewarnt.

Oberpfalz: Waldbrandgefahrenindex auf Warnstufe vier von fünf

Die Thermometer klettern derzeit regelmäßig auf über 30 Grad Celsius. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit erreicht der Waldbrandgefahrenindex in vielen Regionen der Oberpfalz bereits die Warnstufe vier von fünf. Angesichts dieser Situation appellieren die Feuerwehren und die Polizei dringend an die Vernunft und Umsichtigkeit der Bevölkerung.

Die Brandgefahr sei bereits groß und habe in den letzten Wochen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren und der Polizei in der Oberpfalz geführt. Dabei war menschliches Fehlverhalten oft die Ursache für die Brände, heißt es weiter.

In Bayerns Wäldern herrscht teilweise eine hohe Waldbrandgefahr. Polizei und Feuerwehren in der Oberpfalz haben sich nun mit einem eindringlichen Appell zu Wort gemeldet (Symbolbild). © IMAGO / mix1

„Niemand sollte...“: Appell von Feuerwehren und der Polizei wegen hoher Waldbrandgefahr

„Weggeworfene Zigarettenkippen, Lagerfeuer oder Funkenflug von Kohlegrills sind die häufigsten Ursachen von Waldbränden. Niemand sollte bei solchen Witterungen in der Nähe eines Waldes rauchen oder einen Grill anschüren“, heißt es in der Pressemitteilung eindringlich. In einigen Fällen können auch Straftatbestände oder Ordnungswidrigkeiten vorliegen. (kam)

