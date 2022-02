Drogen in Champagnerflasche: Betroffene aus Klinik entlassen - Polizei nennt neue Details

Ein Lokalbesuch in Weiden endete vergangene Woche für einen Mann tödlich und für sieben Personen im Krankenhaus. Mittlerweile wurden letztere wieder entlassen.

Weiden in der Oberpfalz - Für sieben Personen endete ein Lokalbesuch in Weiden in der Oberpfalz vergangene Woche im Krankenhaus, teils mit schweren Verletzungen. Ein weiterer Mann starb, nachdem die Gruppe gemeinsam aus einer Champagnerflasche getrunken hatte. Die sieben Patienten wurden mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet.

Weiden in der Oberpfalz: Ecstasy statt Champagner - Flasche stammt aus dem Internet

Die Champagnerflasche mit dem tödlichen Inhalt stammte aus dem Internet. Aus einer Laboruntersuchung ging hervor, dass darin statt Champagner die chemische Substanz MDMA — auch als Ecstasy bekannt — steckte.

Demnach hatte die Flüssigkeit in der Flasche eine rötlich-braune Farbe, welche bereits nach kurzer Zeit nachdunkelte. Der Geruch sei weder champagnerartig, noch chemisch gewesen, sondern vielmehr aromatisch-fruchtig. Die Flüssigkeit habe keine Kohlensäure enthalten und nicht geperlt, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums.

Die Champagnerflasche stammt aus dem Internet, einen Verdacht auf strafbares Handeln von Personen in Weiden selbst gibt es wohl nicht. Die Polizei warnt nun vor Getränken, deren Herkunft aufgrund eines nicht nachvollziehbaren Vertriebsweges unklar ist. Insbesondere bei Privatkäufen im Internet wird zur Achtsamkeit geraten.

Vergifteter Champagner in Weiden: Schon wenige Schlucke führten zum Tod

Die Besuchergruppe hatte sich die Champagnerflasche am Samstag (12. Februar) in einem Restaurant in der Weidener Innenstadt bestellt. Schon nach den ersten Schlucken brachen die fünf Männer und drei Frauen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren zusammen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lagen die Personen teils auf dem Boden.

Sie wurden medizinisch behandelt und in verschiedene Kliniken gebracht. Der 52-jährige Mann starb in der Nacht auf Sonntag (13. Februar) in einem Krankenhaus.