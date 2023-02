Ein Jahr nach tödlichem Schluck aus Champagner-Flasche: Weitere Flaschen mit Ecstasy entdeckt

Von: Katarina Amtmann

In der Oberpfalz war vor einem Jahr ein Mann nach einem Schluck aus einer Champagner-Flasche gestorben, nun wurden weitere Flaschen mit flüssigem Ecstasy entdeckt (Symbolbild). © IMAGO / Westend61

Im Februar 2022 starb ein Mann in einem Restaurant in der Oberpfalz nach einem Schluck aus einer Champagnerflasche. Nun sind weitere Flaschen mit Ecstasy entdeckt worden.

Weiden - Eine Freundesclique aus der Oberpfalz ist in Champagner-Laune, doch der Abend endet für einen von ihnen tödlich: In der Flasche befand sich statt Schampus flüssiges Ecstasy. Mittlerweile wurden weitere vergiftete Flaschen aus dem Verkehr gezogen.

Droge in Champagner-Flasche - Weitere Flaschen mit Ecstasy-Wirkstoff entdeckt

Nach dem Fall einer mit Ecstasy statt Champagner gefüllten Flasche in einem Restaurant in Weiden in der Oberpfalz sind weitere vergiftete Flaschen aufgetaucht. Bundesweit wurden mehrere Champagnerflaschen, die ebenfalls mit der flüssigen Droge gefüllt waren, sichergestellt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam mit dem Zoll werde in dem Fall europaweit ermittelt.

Rückblick: In der Nacht zum 13. Februar 2022 hatten acht Männer in Weiden gemeinsam aus einer Flasche Champagner getrunken. Statt mit Schampus war sie mit dem flüssigen Ecstasy-Wirkstoff MDMA gefüllt. Ein Mann starb, sieben wurden verletzt. Nur wenige Tage später gab es in den Niederlanden einen ähnlichen Vorfall mit vier Verletzten.

Der Wirt in Weiden hatte die Champagnerflasche im Internet bestellt und gilt nicht als tatverdächtig, wie der Behördensprecher erneut betonte. „Das war ein tragischer Zufall.“ Es hätte auch ein anderes Restaurant oder Privatleute treffen können. Details zu den Ermittlungen wollte der Sprecher aus taktischen Gründen nicht preisgeben.

Droge in Champagner - Weitere Flaschen mit Ecstasy entdeckt

Die weiteren Flaschen seien aufgetaucht, weil sich Menschen mit dem Hinweis auf verdächtige Flaschen an die Behörden gewandt hätten. So sei einem Mann beim Öffnen eine Flasche aufgefallen, dass der Inhalt nicht wie üblich sprudelte. Es sei nicht auszuschließen, dass weitere mit MDMA gefüllte Flaschen im Umlauf seien, so der Staatsanwalt.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz hatte im vergangenen Jahr bereits vor dem Verzehr von Flaschen aus zwei bestimmten Chargen gewarnt. Konkret geht es um Drei-Liter-Flaschen Moët & Chandon Ice Impérial mit dem Loscode LAJ7QAB6780004 und LAK5SAA6490005, zu finden auf dem Etikett auf der Rückseite der Flasche.

Verbraucherschutz warnt vor Ecstasy in Champagner-Flaschen

Warnung vor Gift-Champagner: „Die Einnahme eines kleinen Schlucks kann tödlich sein“

Sollte der Inhalt der Flaschen - anders als bei Champagner üblich - nicht perlen und eine rötlich-braune Farbe sowie Anisgeruch haben, sollte nicht davon getrunken werden. „Probieren Sie nichts“, warnte die Behörde. Selbst das Schmecken ohne Schlucken könnte schon zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. „Die Einnahme eines kleinen Schlucks kann tödlich sein“, hieß es in der Warnung. (kam/dpa)

