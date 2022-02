Gift-Champagner? Mann (52) stirbt nach Restaurantbesuch in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Was ist der Grund für den Tod eines 52-Jährigen nach einem Restaurantbesuch in Weiden? Mehrere Personen zeigten Vergiftungserscheinungen, die Polizei ermittelt.

Weiden - Ein 52-Jähriger ist in Weiden in der Oberpfalz* gestorben, nachdem er in einem Restaurant ein Getränk konsumiert hatte.* Mehrere weitere Personen zeigten Vergiftungserscheinungen. Wie die Bild erfahren haben will, handelt es sich um eine 3-Liter-Champagner-Flasche, die mit der Party-Droge Ecstasy versetzt gewesen sein soll.

Mann stirbt bei Restaurant-Besuch in Weiden: Ecstasy in Champagner?

Wie die Bild aus Polizeikreisen erfahren haben will, ergab eine Analyse, dass sich im Champagner eine größere Menge MDMA, also Ecstasy, befand. Doch wie kam die Droge in das Getränk? Die Flasche soll erst einen Tag vor dem Unglück gekauft worden sein. Laut der Zeitung ist die aktuell wahrscheinlichste Theorie, dass Drogenschmuggler oder Dealer die Drogen in der Flasche gelagert hatten, um sie möglicherweise später wieder herauszufiltern.

Ecstasy wird wegen der Färbung auch „Pink Champagne“ genannt. Das passt zu Zeugenberichten: Diese hatten gesagt, dass das Getränk nicht transparent, sondern blässlich lila gewesen sein soll. Die Polizei aber wollte Berichte, dass die Flasche mit der Droge versetzt war, noch nicht bestätigen. Klarheit könnte die Obduktion des Todesopfers am Montag bringen. „Ich glaube nicht, dass wir heute schon definitiv den Flascheninhalt nennen können“, sagte der Sprecher. Die Untersuchungen dazu liefen derzeit. Eine Sonderkommission namens „Markt“ hat die Ermittlungen übernommen. Am Montag sollten unter anderem Zeugen befragt werden. (kam mit dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA