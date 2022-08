Frau greift in Oberpfalz Menschen mit Schwert an – mehrere Verletzte

Die Polizei Weiden hat bereits die Ermittlungen übernommen. © NEWS5 / Fricke

In Weiden kam es am Dienstagmittag zu einem Angriff auf Passanten. Eine Frau soll sie mit einem Schwert verletzt haben. Die Polizei ist vor Ort.

Weiden in der Oberpfalz – Die Polizei von Weiden in der Oberpfalz musste am heutigen Dienstag, 23. August, zu einem Großeinsatz in der Innenstadt ausrücken. Eine Frau soll dort mit einem schwertähnlichen Gegenstand Menschen angegriffen haben. Die Beamten sprechen von mehreren Verletzten.

Frau greift Menschen mit Schwert an und wird festgenommen

Gegen 11.54 Uhr wurde der Polizei von Weiden mitgeteilt, dass auf dem Unteren Markt eine Frau mit einem schwertähnlichen Gegenstand mehrere Menschen angegriffen haben soll. Vor Ort konnten die Ordnungshüter die Frau schnell festnehmen. Es mussten mehrere Verletzte von Rettungssanitätern behandelt werden. Über die Schwere der Verletzungen und das Motiv war zunächst nichts bekannt. Es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, so die Polizei. (tel)

In Weiden hat eine Frau mehrere Personen mit einem Schwert angegriffen. © NEWS5 / Wellenhöfer

Mehr in Kürze.

