„Millionengrab“: Parkhaus in Regensburg steht seit Monaten weitgehend leer – „Scheitern mit Anlauf“

Von: Stefan Aigner

Auf den elf Halbgeschossen des neuen Parkhauses herrscht gähnende Leere. © Stefan Aigner

Von leerstehenden Wohnungen hat man schon häufiger gehört. In Regensburg steht ein städtisches Parkhaus – 7,3 Millionen Euro teuer – so gut wie leer.

Regensburg – Für nur fünf Euro kann man im Parkhaus am TechCampus Regensburg, etwa 25 Minuten Fußweg oder fünf Minuten per Bus zur historischen Altstadt, den ganzen Tag sein Auto abstellen. Oder besser gesagt: Man könnte.

Denn wirklich genutzt wird das letzten Dezember auf dem Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne eröffnete Gebäude, für das die Stadt Regensburg 7,3 Millionen Euro in die Hand genommen hat, nicht.

Leerstehendes Parkhaus in Regensburg: Auslastung im Mai nur 3,5 Prozent

Die 377 Stellplätze auf den elf Halbgeschossen bleiben größtenteils leer. Das geht aus einer Antwort von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer auf eine Anfrage von Stadtrat Stefan Christoph (Grüne) hervor.

Demnach wurden in den Monaten Januar und Februar jeweils insgesamt „ca. 200 Parkvorgänge verzeichnet“ (Auslastung: 1,8 Prozent), im März und April waren es „je ca. 300“ Parkvorgänge (Auslastung: 2,7 Prozent) und im Mai besagte 400 (Auslastung: 3,5 Prozent). Anders ausgedrückt: Bestenfalls steht das Parkhaus zu 96 Prozent leer.

Leerstehendes Parkhaus in Regensburg: Oberbürgermeisterin sieht steigende Tendenz

Die Oberbürgermeisterin versucht offenbar, das Ganze positiv zu sehen. In der Antwort an Christoph kommt sie zu dem Schluss, dass die Auslastung des Parkhauses „kontinuierlich ansteigt“. 14 Dauerparkverträge seien bereits abgeschlossen worden, schreibt sie.

Und: Im Rahmen der weiteren Entwicklung des TechCampus könne „von einer sich verstetigenden Inanspruchnahme“ des Parkhauses ausgegangen werden. Doch wirklich zu überzeugen vermag das Christoph nicht.

Kritik an leerem Parkhaus: „Verwaltung konnte nicht sagen, wer hier eigentlich parken soll“

Bereits im Vorfeld seiner Fertigstellung war der Bau des Parkhauses von mehreren Bürgerinitiativen – unter anderem VCD, ADFC, Altstadtfreunde, Bürgerverein Süd-Ost – scharf kritisiert worden. Von einem „Millionengrab“ war die Rede, das an dieser Stelle völlig unnötig und das Geld woanders besser angelegt sei.

Im Stadtrat hatten ÖDP, Linke und Ribisl-Partie von Anfang an gegen die „Quartiersgarage“ gestimmt, die Grünen schwenkten nach anfänglicher Zustimmung ebenfalls um. Denn schon damals, 2020, habe die Verwaltung nicht schlüssig darlegen können, „wer hier eigentlich parken soll“, sagt Stefan Christoph.

Grüner Stadtrat über leeres Parkhaus: „Riesige Steuergeldverschwendung“

Schon damals habe man – ausweislich eines Entwicklungskonzepts für Gewerbeflächen – gewusst, dass fast zwei Drittel der Beschäftigten auf dem TechCampus „nicht mit dem Auto kommen und alle anderen in den Parkgaragen der Firmen vor Ort unterkommen können“.

Durch die nun vorgelegten Zahlen fühlt sich Christoph bestätigt. Er spricht von einem „Scheitern mit Anlauf“ und einer „riesigen Steuergeldverschwendung“.

Stadtwerk Regensburg: Auslastung des Parkhauses steigt

Beim Stadtwerk Regensburg, städtische Tochter und mit dem Betrieb des Parkhauses betraut, will man die Situation hingegen nicht so schwarz sehen. Zwar sei die aktuelle Auslastung niedrig, was sicher auch zum Teil dem Anstieg von Home-Office geschuldet sei. Allerdings befände sich auf dem Areal noch einiges in Bau – sowohl Wohn- als auch Gewerbebauten.

Zahlen vom Juli, die uns das Stadtwerk nennt, würden zudem eine „steigende Tendenz“ zeigen. Konkret gab es in diesem Monat demnach 700 Parkvorgänge – was einer Auslastung des Parkhauses von sechs Prozent entspricht.

Leeres Parkhaus in Regensburg: Und an der Straße daneben parkt man kostenlos

Erstaunlich: Rund um das Parkhaus ist es bislang noch erlaubt, kostenlos am Straßenrand zu parken. „Mit Ende der Bauarbeiten“ auf dem Areal soll es aber ein Parkverbot geben, so die Sprecherin. „Dann braucht man das Parkhaus.“

Warum man dieses Parkverbot nicht schon längst verhängt hat, beantwortet die (mit der Stadt Regensburg abgestimmte) Stellungnahme des Stadtwerks nicht.

Vor drei Jahren kaufte die Stadt Regensburg ein Hochhaus. Seitdem steht es leer und nach wie vor weiß niemand, was daraus werden soll.

Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung: Acht Monate Stillstand?

Unklar bleibt auch, warum – acht Monate nach Eröffnung – nach wie vor keine Aufnahme des Parkhauses in das Parkleitsystem der Stadt Regensburg erfolgt ist und warum es nach wie vor kein Park&Ride-Angebot in dem städtischen Parkhaus-Leerstand gibt.

Doch beides werde nun „erarbeitet“, heißt es. Ebenso solle die Parkmöglichkeit verstärkt beworben und damit bekannter gemacht werden.

