Welpenhandel in 158 Fällen – Vier Deutsche stehen in Regensburg vor Gericht

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Immer wieder werden kranke und viel zu junge Hundewelpen nach Deutschland geschmuggelt. Jetzt stehen vier deutsche Angeklagte in Regensburg vor Gericht.

Regensburg – Der illegale Welpenhandel in Bayern boomt. Besonders während der Corona-Pandemie suchten zahlreiche Menschen einen neuen tierischen Freund für zu Hause. Woher die Tiere dabei stammen, wurde häufig verschleiert, auch dank der Mithilfe von Tierärzten. Jetzt stehen in Regensburg vier deutsche Angeklagte wegen Welpenhandel in 158 Fällen vor dem Landgericht.

Tiere wurden in Tschechien gezüchtet und dann nach Deutschland geschmuggelt

Vor dem Gericht in Regensburg müssen sich jetzt eine 54-jährige Frau und ein 61-jähriger Mann verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, den illegalen Welpenhandel organisiert zu haben. Die Anklage lautet banden- und gewerbsmäßiger Betrug. Die Welpen sollen dabei in Tschechien – wenige Kilometer hinter der Grenze – gezüchtet worden sein, so der BR. Teilweise wurden wohl auch Züchtungen aus anderen Teilen Osteuropas zugekauft. Nachdem die Tiere über die Grenze nach Deutschland zu Weiterverkäufern gebracht wurden, setzten diese die Hunde in Verkaufsportale wie eBay-Kleinanzeigen oder „Deine Tierwelt“. Sie wurden häufig als reinrassige Welpen angeboten. Jedoch zeigten 57 DNA-Proben, dass dem nicht so ist.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Als Weiterverkäufer stehen ein 52-Jähriger und eine 46-Jährige vor Gericht. Zudem sollen an dem Betrug laut Staatsanwaltschaft Regensburg auch drei Tierärzte beteiligt gewesen sein. Sie stellten den Tieren blanko EU-Heimtierausweise und Impfpässe aus, ohne sie jemals vorher untersucht zu haben. Außerdem wurden die Hunde viel zu früh von ihren Müttern getrennt und über zu lange Strecken transportiert, was zum Tod oder zumindest zu schweren Krankheiten vieler Welpen führte.

Strippenzieher im illegalen Welpenhandel noch auf freiem Fuß

Rund 200.000 Euro sollen laut Staatsanwaltschaft die Beschuldigten durch den Welpenverkauf verdient haben. Gegen die Gruppe wird bereits seit 2019 ermittelt. Mit an Bord war auch die Grenzpolizei aus Furth im Wald. Zwischenzeitlich gab es für die beiden Organisatoren des Welpenhandels einen Haftbefehl, doch dieser wurde mittlerweile zurückgezogen. Die Beschuldigten sind seitdem wieder auf freiem Fuß.

Der illegale Welpenhandel belastet auch die Tierheime. Immer wieder müssen sie kranke oder verletzte Tiere aufnehmen und mühsam aufpäppeln. Viele Tierheime sind aber ohnehin schon an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angelangt – auch ohne illegal eingeschleuste Tiere. (tel)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.