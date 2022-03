Mann stirbt bei Festnahme in Bayern – Obduktion kann Todesursache nicht klären

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann starb nahe Regensburg bei seiner Festnahme (Symbolbild). © Boris Roessler dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Polizisten wollten nahe Regensburg einen Mann festnehmen. Der Verdächtige wurde bewusstlos und hörte auf zu atmen. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

Update vom 22. März: Nach dem Tod eines mutmaßlichen Straftäters bei dessen Festnahme nahe Regensburg hat eine Obduktion keine Klarheit über die Ursache gebracht. Es werde derzeit untersucht, ob der 31-Jährige bei dem Polizeieinsatz in Wenzenbach unter dem Einfluss von Medikamenten oder Betäubungsmitteln stand, teilte die Regensburger Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Spuren intensiver Gewaltanwendung seien, mit Ausnahme von Haltespuren an den Armen, nicht festgestellt worden.

Polizeibeamte hatten den Mann am Sonntagabend in Wenzenbach nordöstlich von Regensburg festgenommen. Zuvor soll der Verdächtige nach Angaben von Zeugen dort einen 28-Jährigen am Kopf verletzt haben (siehe Erstmeldung). Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe er dabei eine Eisenstange verwendet. Als die Regensburger Polizisten ihn bei der Festnahme zu Boden brachten und fesselten, wurde der Mann den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge plötzlich bewusstlos und hörte schließlich auf zu atmen. Später versuchten Rettungskräfte vergeblich, ihn zu reanimieren.

Mann stirbt bei Festnahme in Bayern – Obduktion soll Todesursache klären

Erstmeldung vom 21. März: Wenzenbach – Ein mutmaßlicher Straftäter ist bei seiner Festnahme nahe Regensburg aus bisher unbekannten Gründen gestorben. Als Polizeibeamte ihn in Wenzenbach zu Boden brachten und fesselten, sei der Mann plötzlich bewusstlos geworden und habe schließlich aufgehört zu atmen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Regensburg am Montag mit.

Die Einsatzkräfte seien der Pressemeldung zufolge am Sonntagabend (20. März) nach Wenzenbach nordöstlich von Regensburg gerufen worden, weil der Verdächtige dort einen 28-Jährigen am Kopf verletzt haben soll. Dann folgte der Zugriff.

Wenzenbach nahe Regensburg: Mann stirbt bei seiner Festnahme - Obduktion soll Ursache klären

Als der bisher nicht identifizierte Verdächtige bewusstlos wurde, leisteten die Polizeibeamten den Angaben zufolge Erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Dieser hätte daraufhin erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren. Eine für Montagnachmittag geplante Obduktion und chemisch-toxikologische Untersuchungen sollen Klarheit über die Todesursache bringen, hieß es. Derzeit bestehe kein konkreter Verdacht, dass Polizeibeamte den Tod des Mannes verschuldet haben könnten. (kam/dpa)

