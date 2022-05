Schüsse abgefeuert und Nachbarn bedroht: Mann festgenommen - Waffenarsenal in Haus gefunden

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann hat in Bayern geschossen - und seinem Nachbarn mit dem Tod gedroht (Symbolbild). © IMAGO / YAY Images

Ein Mann hat auf seinem Anwesen in Bayern mehrere Schüsse abgefeuert. Er wurde festgenommen. Die Polizei fand ein Waffenarsenal.

Wernberg-Köblitz - Aufregung in der Oberpfalz! Ein Mann hat auf seinem Anwesen mehrere Schüsse abgefeuert und so für ein Großaufgebot der Polizei gesorgt.

Wernberg-Köblitz: Mann droht Nachbarn mit dem Tod

Ein Nachbar hatte ihn zuvor gebeten aufzuhören, woraufhin der 63-Jährige ihm mit dem Tod gedroht haben soll. Das teilte die Polizei am Sonntag (15. Mai) mit. Die Beamten umstellten das Gebäude in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) und brachten den Mann in der Nacht zu Sonntag dazu, sein Haus zu verlassen.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Wernberg-Köblitz: Waffenarsenal in Haus gefunden - Mann nach Schüssen festgenommen

Bei seiner Festnahme leistete der 63-Jährige Widerstand. Er wurde von der Polizei überwältigt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten fanden bei der Hausdurchsuchung ein ganzes Waffenarsenal: Schreckschusspistolen inklusive Munition, Gewehre, ein Schwert, eine Armbrust sowie Pfeil und Bogen, eine Machete und mehrere Kampfmesser. Außerdem Chemikalien und China-Böller. Der 63-Jährige wurde wegen akuter Fremdgefährdung in eine Fachklinik eingewiesen. (kam/dpa)

Mitten in der Nacht brannte es in einer Regensburger Tiefgarage. Über 90 Personen mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.