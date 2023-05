Frau verliert Ringe im Wert von 31.000 Euro in ICE – und hat dann großes Glück

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau hat drei Ringe in einem ICE verloren. Ein ehrlicher Finder gab sie der Polizei (Symbolbild). © IMAGO / Sven Simon

Eine Frau verlor drei wertvolle Ringe in einem ICE. Ein Zugbegleiter fand sie und übergab sie der Polizei. Die 61-Jährige möchte sich bei dem Mann bedanken.

Nürnberg/Regensburg - Eine 61-Jährige hat während einer Zugfahrt von Wien nach Regensburg drei wertvolle Ringe verloren. Darüber berichtet die Bundespolizei Waldmünchen in einer Pressemitteilung.

Frau verliert wertvolle Ringe in ICE von Wien nach Regensburg

Die Frau habe auf der Fahrt mit dem ICE drei Ringe im Wert von rund 31.000 Euro verloren. Zuhause beim Händewaschen habe sie den Verlust laut Pressemitteilung bemerkt. Ihr sei eigenen Angaben zufolge sofort bewusst gewesen, wo sie die Ringe verloren habe. Die Frau alarmierte die Bundespolizei in Regensburg.

Zugbegleiter findet verlorene Ringe - Frau möchte sich persönlich bei ihm bedanken

Die Regensburger Bundespolizisten informierten daraufhin den Zugchef des nach Nürnberg weitergefahrenen Zuges und parallel auch die Bundespolizei Nürnberg. „Ein Zugbegleiter entdeckte die Ringe und übergab sie nach Eintreffen des Zuges in Nürnberg den am Bahnsteig wartenden Nürnberger Bundespolizisten. Die Beamten stellten die Ringe sicher“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.



Die 61-Jährige zeigte sich laut Polizeiangaben sehr berührt über den ehrlichen Finder und möchte sich noch bei dem Mann bedanken, sobald sie die Ringe in Nürnberg abgeholt hat. (kam)

