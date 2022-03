Ladendiebe attackieren Verkäuferinnen – jetzt sitzen sie im Gefängnis

Sie griffen Verkäuferinnen an, nun sitzen die Ladendiebe Gefängnis (Symbolbild). © Uwe Anspach/dpa/dpa-Bildfunk

In Wiesau haben dreiste Ladendiebe zwei Verkäuferinnen verletzt, bevor sie mit dem Auto flohen. Die Polizei konnte sie fassen. Jetzt sitzen sie in Haft.

Wiesau – Am Montag (28. Februar) attackierten Ladendiebe in Wiesau zwei Verkäuferinnen. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet, befanden sich die 31-jährige Frau und ihr 28-jähriger Begleiter gegen 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt. Dort packten sie ihren Einkaufswagen rappelvoll mit Waren im Wert von mehreren Hundert Euro. Dem Verkaufspersonal kam das komisch vor – es stellte das Duo zur Rede. Die beiden gingen daraufhin ohne den Einkaufswagen aus dem Laden, hatten jedoch noch einen Rucksack dabei, der so voll war, dass er sich nicht mehr schließen ließ.

Wiesau/Bayern: Frau greift Verkäuferin mit Pfefferspray an

Eine Verkäuferin fragte die beiden auf dem Parkplatz des Markts, woher die Waren im Rucksack seien. Als sie das nicht eindeutig beantworten konnten, verlor die 31-Jährige die Fassung und attackierte die Verkäuferin mit einem Pfefferspray. Diese wurde dabei leicht verletzt.

Die Ladendiebe flüchteten anschließend in ein Auto, das auf dem Parkplatz stand. Darin saß ein 19-Jähriger am Steuer, der sofort startete. Eine Verkäuferin stellte sich dem Pkw in den Weg, der daraufhin rückwärts fuhr und die Frau streifte. Sie wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Anschließend flohen die Tatverdächtigen.

Oberpfalz: Wegen schweren Bandendiebstahls verhaftet

Zahlreiche Polizeistreifen begaben sich gleich danach auf die Suche nach ihnen und konnten sie schon kurz darauf stellen. Im Auto fanden die Beamten etliche weitere Waren. Die Weidener Kripo prüft derzeit, ob sie von früheren Diebstählen stammen. Die Frau und die beiden Männer wurden festgenommen und mussten sich inzwischen vor einem Haftrichter verantworten. Sie wurden wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahls in verschiedene Haftanstalten gebracht. Alle drei haben ihren Wohnsitz nicht in Deutschland und sind teils polizeibekannt.

