Wildschwein rennt durch Kinderhort – dann beißt es Seniorin während Gartenarbeiten

Von: Tanja Kipke

Ein zentnerschwerer Keiler ist durch Schwandorf getigert. Das Tier randalierte und attackierte zwei Menschen. Eine Seniorin verlor dadurch viel Blut.

Schwandorf – Für ziemlichen Aufruhr sorgte am Mittwoch (5. Oktober) ein Wildschwein in Schwandorf. Gleich mehrere Meldungen gingen bei der Polizei ein. Zeugen berichteten, das Wildschwein würde im Stadtgebiet randalieren und Menschen attackieren. Die erste Meldung ging gegen 16 Uhr ein, der Keiler solle sich in einem Kinderhort befinden und dann in eine nebenan gelegene Baustelle gelaufen sein. „Dort sei der Keiler auch auf Bauarbeiter losgegangen“, teilt die Polizei mit.

Wildschwein rennt durch Schwandorf und attackiert Menschen

Andere Zeugen meldeten, das ausgewachsene Wildschwein renne quer durch das Stadtgebiet. „Die Polizei leitete sofort mit vier Streifenbesatzungen eine Fahndung nach dem Keiler ein und verständigte den zuständigen Jagdpächter.“ Auf seinem Streifzug attackierte das Tier eine 83-jährige Seniorin, die gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt war.

Ein ausgewachsenes Wildschwein trieb in Schwandorf sein Unwesen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Der Keiler biss der Frau in den Oberschenkel und verletzte sie dabei „nicht unerheblich“. Laut Polizei verlor die die 83-Jährige viel Blut. Sie wurde direkt von den Beamten versorgt und in eine Klinik gebracht. Trotz großem Blutverlust handelte es sich zum Glück nur um leichte Verletzungen. Der Keiler verschwand nach dem Angriff wieder. Letztendlich teilten Passanten der Polizei mit, dass das 150-200 Kilogramm schwere Wildschwein in der Nähe der Ringstraße durch die Naab geschwommen und wieder im Wald verschwunden sei.

Wildschwein-Angriff: Wie verhalte ich mich richtig?

Ein Wildschwein greift nur dann an, wenn es sich in die Enge getrieben fühlt. In Stadtgebieten ist dies häufig der Fall. Personen, die einem Keiler begegnen, sollen sich diesem also nicht in den Weg stellen, sondern ihm Fluchtmöglichkeiten bieten. Falls dies zu spät ist, da das Wildschwein bereits zu schnaufen begonnen hat, hilft nur noch eines: Sich so groß machen wie nur möglich und in die Hände klatschen. Also sich mit allen Mitteln bemerkbar machen. Das Wildschwein verzieht sich laut Experten dann normalerweise wieder. (tkip)