Kälte in Bayern: Erste-Hilfe-Tipps und spezielle Hinweise für Autofahrer – Ausbilderin warnt vor großem Fehler

Von: Felix Herz

Minusgrade, Frost und Glatteis auf den Straßen – in Bayern wurde es zuletzt richtig winterlich. Das BRK gab nun Hinweise heraus. Auch für den Ernstfall.

München – Bayern friert – und rutscht. In den letzten Tagen war es winterlich kalt im Freistaat, auf den Straßen spiegelglatt. Bereits am Wochenende herrschte klirrende Kälte in vielen Teilen des Freistaats, wegen Glätte auf den Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen – der Zoo in Nürnberg musste sogar geschlossen bleiben.

Und auch am Dienstag, 20. Dezember, gab es erneut Glatteis-Warnungen in Bayern, der Präsenzunterricht fiel vielerorts aus. Dies alles nahm das Bayerische Rote Kreuz nun zum Anlass, wichtige Hinweise und Tipps in Bezug auf die Winterkälte zu geben.

BRK mit Kleidungs-Tipps und Winter-Hinweisen für Autofahrer

Temperaturen im zweistelligen Minus-Bereich waren in den letzten Nächten in Bayern keine Ausnahme. Das BRK rät daher in Person von Tamara Götz, Erste-Hilfe-Ausbilderin beim BRK Kreisverband Neumarkt in der Oberpfalz, sich warm anzuziehen. Winterstiefel statt Turnschuhe und Sneaker, Winterjacke, Mütze und Handschuhe gehören jetzt in den Alltag. Auch von warmen Unterhemden sollte man derzeit nicht kategorisch absehen, um nicht zu frieren.

Auch für Autofahrer hat Götz einen wichtigen Tipp parat: Neben der Thermoskanne mit Tee, die bei längeren Fahrten zum Standard-Proviant gehören muss, sollte bei jeder Fahrt – ob lang oder kurz – eine warme Decke im Fahrzeug sein. Entweder, um sich im Falle eines Staus selbst wärmen zu können, oder, um im Notfall verunfallten Personen als erste Hilfsmaßnahme etwas Wärme spenden zu können. Ideal geeignet sind dafür besonders warme Wolldecken.

BRK-Ausbilderin gibt Erste-Hilfe-Tipps für die winterliche Kälte in Bayern – und warnt vor großem Fehler

Zum Thema Unterkühlung hat Götz noch weitere Tipps – sei es nach einem Unfall im Straßenverkehr oder generell im Alltag. Denn die Betroffenen sind vor allem bei starker Unterkühlung auf Hilfe angewiesen. Man erkennt sie an Zittern und blauen Lippen, manchmal sind die Opfer nicht mehr ansprechbar. Ist eine Person stark unterkühlt, so muss sie schnellstmöglich aufgewärmt werden – mit einer Wolldecke oder Klamotten. Soweit möglich empfiehlt Götz auch, die betroffene Person ins Warme zu bringen.

Von einer Maßnahme warnt die Ausbilderin aber eindringlich: Es sei ein absolutes No-Go, kalte Körperstellen warm zu rubbeln. Denn: Der Körper zentralisiert das warme Blut in der Körpermitte, um die wichtigen Organe zu schützen. Rubbelt man nun an den eiskalten Füßen oder Händen einer unterkühlten Person, kann das kalte Blut zum Herzen transportiert werden und einen Schock verursachen. (fhz)

