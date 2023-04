Wintereinbruch in Teilen Bayerns: Fotos zeigen Schneemassen

Von: Katarina Amtmann

Die Straßen sind frei, Schneeberge türmen sich am Straßenrand. © vifogra / Hartl

In Teilen Bayerns ist am Wochenende viel Neuschnee gefallen. Fotos aus dem Freistaat zeigen die Schneemassen am Straßenrand.

Regensburg - Am 20. März war meteorologischer Frühlingsanfang. Seitdem gab es vereinzelt Tage mit frühlingshaften Temperaturen, die ersten Menschen im Freistaat zog es im T-Shirt vor die Tür. Die Winterjacke sollte aber noch nicht in den Tiefen des Schranks vergraben werden.

Wintereinbruch in Bayern: Schnee in der Oberpfalz

Denn ganz abschütteln lässt sich der Winter noch nicht. In Teilen Südbayerns fielen in der Nacht auf Freitag, 14. April, Schneeflocken vom Himmel. Bilder, unter anderem aus Bad Tölz, zeugen vom kurzzeitigen Wintereinbruch. Ein Winterwunderland zeigte sich einen Tag später, am Samstag, auch im Bayerischen Wald.

In Bayern zeigt sich ein Winterwunderland. © vifogra / Hartl

Wintereinbruch in Bayern: Schneeberge am Straßenrand

In Lagen über 1000 Metern gab es mehr als 20 Zentimeter Neuschnee, wie Fotos vom Fuß des Großen Arbers (Landkreise Regen und Cham) zeigen. Die Straßen sind dank des Winterdienstes frei, wie Vifogra berichtet. Dafür türmen sich Schneeberge am Straßenrand.

Im Bayerischen Wald fiel am Wochenende viel Schnee. © vifogra / Hartl

Bayern: Tiefdruckgebiet sorgt für graues Wetter

Das restliche Wochenende bleibt im Freistaat verregnet. Schuld daran ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckgebiet über Tschechien, das kühle und sehr feuchte Luft in den Freistaat bringt. In den Alpen führt das zu Neuschnee in höheren Lagen und zu Dauerregen in den Tälern, wie der DWD am Samstag erläuterte. (kam mit dpa)

