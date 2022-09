Anfragen in Wohnheimen, bei Ebay und WG-Gesucht: Bayerischer Student sucht verzweifelt nach Unterkunft

Von: Katarina Amtmann

In Regensburg suchen Studenten verzweifelt eine WG oder Wohnung. (Collage: Merkur.de) © IMAGO / wolterfoto /Screenshot Jodel

Das neue Semester steht kurz bevor, doch viele Studenten sind immer noch verzweifelt auf der Suche nach einer Wohnung oder WG - auch in Regensburg.

Regensburg - Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist angespannt. Besonders schlimm ist es in großen Städten wie München oder Regensburg. Das bekommen besonders Studenten zu spüren.

Student sucht verzweifelt Wohnung in Regensburg - „Ich finde keine WG“

Im Oktober beginnt auch in Regensburg das neue Semester, viele Studenten suchen deshalb noch nach einer Wohnung – manch einer verzweifelt. „Ich hab so Angst bis zum Studienstart keine (bezahlbare) Wohnung / WG zu finden“, schrieb erst kürzlich ein Student auf der Plattform Jodel.

Er ist nicht der einzige, der sich Sorgen macht: „Ich finde keine WG und in einem Monat geht mein Studium los“, schrieb am Sonntag (4. September) eine weitere Person aus Regensburg auf Jodel. Aktuell wohnt die Person noch drei Stunden von der oberpfälzischen Stadt entfernt.

Wohnung in Regensburg gesucht: Student berichtet auf Jodel

„Bei mir in der WG waren 2 Zimmer frei, hab 2 Mitbewohner genommen mit denen ich jetzt nicht zufrieden bin, na supi“, antwortet jemand darauf. „Hab auch erst 1 Monat nach Studienbeginn eine Wohnung gefunden. Die war aber dafür so perfekt, dass ich das ganze Studium drin geblieben bin“, zeigt sich eine andere Person optimistisch. „Freut mich“, antwortet der wohnungssuchende Student darauf. „Das Problem ist, dass ich halt voll weit weg wohne und am Anfang auch nicht pendeln kann.“

Auf die Frage, wie er nach Wohnungen sucht, antwortet er: „Über die Seite des Studentenwerks, Anfragen in (privaten) Wohnheimen, Ebay, WG gesucht“ - bisher allerdings leider noch ohne Erfolg. (kam)

So ungerecht ist Mieten in Regensburg

Auf Jodel wird die hohe Miete einer Wohnung in Regensburg diskutiert. „Die sind alle nur noch bekloppt“, heißt es da. Sogar ein Vermieter schaltete sich ein.

