Regensburger schildert Erfolg bei Wohnungssuche - Netz irritiert: „Traumwohnung? Für einen Hobbit?“

Von: Katarina Amtmann

Eine Person aus Regensburg berichtet auf Jodel von der erfolgreichen Wohnungssuche. © IMAGO / wolterfoto/Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Die Suche nach einer passenden Wohnung kann schwierig sein, besonders auch in Studentenstädten wie Regensburg. Eine Person schildert auf Jodel einen Erfolg.

Regensburg - Der Wohnungsmarkt in Regensburg ist angespannt. Die Lage ist teils so schlimm, dass Studenten Angst haben, nicht mehr rechtzeitig vor Semesterbeginn eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Regensburger berichtet auf Jodel von Traumwohnung - „Für einen Hobbit?“

Im Vergleich dazu schildert eine Person auf Jodel fast ein Luxusproblem: „Traumwohnung gefunden, allerdings ist die Deckenhöhe nur 2,10m hoch und der Schrank aber 2,15m hoch“. Der erste Kommentator zeigt sich eher irritiert von der Deckenhöhe und fragt: „Traumwohnung? Für einen Hobbit?“. „Ist in einem Schloss“, antwortet die Person auf die Frage.

„Bist du sicher, dass das eine Traumwohnung ist? Da würde mir buchstäblich die Decke auf den Kopf fallen“, meint jemand. Auch hier gibt es direkt eine Antwort: „Die Zinserhöhe ist nur in dem Schlafzimmer so niedrig. In den restlichen Räumen (Küche, Flur, Wohnzimmer) ist die Deckenhöhe normal und es sind so alte Holztragebalken angebracht.“

Mietpreise am Limit - wieso Wohnungen unbezahlbar werden

Regensburger findet Traumwohnung - „Bei keinem Umzug passen alle Möbel“

Eine weitere Person schlägt vor, sich einen kleineren Schrank zu holen. „Oben abschneiden“, lautet ein weiterer Tipp. Einen neuen Schrank will sich der- oder diejenige aber nicht anschaffen, da das Schlafzimmer - inklusive Schrank - teuer gewesen sei. „Ja mei, ist halt so. Bei keinem Umzug passen alle Möbel. Man muss immer was weggeben und neu kaufen“, meint jemand schlicht dazu. (kam)

