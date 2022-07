Wolfsmama tappt in Fotofalle: Nachwuchs bei wild lebenden Wölfen im Veldensteiner Forst

Von: Tanja Kipke

Nachwuchs bei den Wölfen in Bayern. Eine Wolfsmama löste eine Fotofalle im Veldensteiner Forst aus. Ein Detail lässt Experten von Jungtieren ausgehen.

Veldensteiner Forst – Es gibt Tierbabys im Veldensteiner Forst. Die dort angesiedelten Wölfe haben offenbar Nachwuchs. Eine Fotofalle habe zwei Tiere abgelichtet, wie das in Augsburg ansässige Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilt. Eines davon sei eine Wölfin mit erkennbarem Gesäuge, also Milchdrüsen. „Damit handelt es sich um einen erneuten Reproduktionsnachweis für das Wolfsterritorium im Veldensteiner Forst“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wölfe in Bayern: Offenbar Jungtiere im Veldensteiner Forst unterwegs

Seit 2006 können in Bayern Wölfe nachgewiesen werden. Der Veldensteiner Forst im Grenzgebiet zwischen den Regierungsbezirken Oberfranken und Oberpfalz gehört zu etwa acht Gebieten in Bayern, in denen standorttreue Wölfe - Einzeltiere, Paare oder Rudel - leben. Weitere Gebiete sind etwa die Allgäuer Alpen, die Rhön, das Altmühltal oder in der Grenzregion Bayerischer Wald.

Die Wölfe im Veldensteiner Forst haben offenbar Nachwuchs. (Symbolbild) © Don Johnston/Imago

Die Jungtiere eines Wolfsrudels wandern in der Regel mit Erreichen der Geschlechtsreife nach etwa zwei Jahren ab, so das Landesamt. Wer Hinweise zu Wolf, Luchs und Bär geben kann, solle sich bitte an das Bayerische Landesamt für Umwelt, Fachstelle Große Beutegreifer, wenden. Erreichbar unter Tel. 09281 1800-4640 oder via Mail: fachstelle-gb@lfu.bayern.de.

Wolfsrisse machen Bauern in Deutschland zu schaffen

Die Ansiedlung von Wölfen in Bayern ist umstritten. Vor allem Bauern sorgen sich um ihre Viehbestände. Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen Wölfe Nutztiere reißen. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gibt es in ganz Deutschland rund 84 Wolfsterritorien. „Bestätigt sind 67 Rudel, 6 Paare und 11 Einzeltiere.“

Übergriffe auf Nutztiere würden vor allem dort vorkommen, wo Schaf- und Ziegenhalter sich noch nicht auf die Anwesenheit von Wölfen eingestellt und Schutzmaßnahmen getroffen haben. In den letzten Jahren sind die Wolfsrisse enorm gestiegen. 2020 wurden laut Bericht zum Beispiel über 4000 Nutztiere verletzt, getötet oder als vermisst gemeldet. (tkip)

