Wut-Zettel aus Regensburg zur Bon-Pflicht: Laden-Betreiber rät Kunden ganz bestimmtes Vorgehen

Von: Felix Herz

Ein Zettel aus Regensburg sorgt derzeit für Kopfschütteln und Lacher im Netz – ein Laden scheint sich darin über die Bon-Pflicht, die 2020 eingeführt worden war, zu beschweren. (Symbolbild) © Oliver Langel / IMAGO / Screenshot Notesofgermany / Instagram

Auch drei Jahre nach ihrer Einführung sorgt die Kassenbon-Pflicht für Wirbel. Daher ist ein Zettel aus dem Jahr 2020 zu dem Thema aktuell wie eh und je.

Regensburg – Zum 1. Januar 2020 war die Kassenbon-Pflicht in Deutschland eingeführt worden – demnach müssen Unternehmer, die ein elektronisches Kassensystem nutzen, einen Kassenbon ausstellen – selbst wenn der Kunde nur eine Breze für 50 Cent kauft. Dies sorgt bis heute für viel Unverständnis, auf beiden Seiten. Nicht ohne Grund kommt daher gerade ein Zettel auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ zum Vorschein, da der Schreiber genau diese, damals neue Regelung zum Anlass nimmt, sich mal Luft zu machen.

„Wir müssen diesen ausdrucken“: Laden in Regensburg beschwert sich über Kassenbon-Pflicht

Die Instagram-Seite „notesofgermany“, die regelmäßig lustige und kuriose Zettel-Geschichten postet, lud vergangene Woche diesen Zettel aus Regensburg hoch, der wohl schon etwas älter ist – jedoch nichts von seiner Relevanz eingebüßt hat. Denn es geht um die 2020 eingeführt Kassenbon-Pflicht, die für viele Menschen unverständlich oder sogar ein Ärgernis ist. Letzteres ist wohl bei dem Regensburger Laden der Fall, der seine Kunden mit ebenjenem Zettel über die Kassenbon-Pflicht informiert – und mehr oder weniger deutlich durchscheinen lässt, was der Betreiber davon hält.

So heißt es bereits im ersten Absatz, dass man den Bon ausdrucken muss – ob der Kunde dies wünscht, spielt keine Rolle. „Da manipulationssichere Kassensysteme für uns vorgeschrieben sind, ist dieses Gesetz jetzt um so unverständlicher“, heißt es weiter. Doch damit geht es erst los. Denn der Verfasser schreibt weiter: „Noch unverständlicher wird es, wenn man feststellt, dass in Zeiten des Klimawandels für die Papierproduktion dieses Bons umgerechnet pro Stunde eine Fichte gefällt werden muss“ (in Klammern dahinter der Veweis auf die Quelle für diese Rechnung).

„Der ist groß genug“ – Ladenbetreiber rät Kunden, Bons zu sammeln und beim Finanzamt abzugeben

Herrlich passiv-aggressiv geht der Zettel dann weiter. Denn bei den Rohstoff-Kosten für die Bons hört es für den Laden-Betreiber nicht auf. So ziemlich alle am Markt erhältlichen Bondrucker würden ihm zufolge mit chemisch behandeltem Thermopapier arbeiten – daher „dürfen diese Bons nicht im Papiermüll entsorgt werden“.

Am Ende des Zettels hat dessen Verfasser aber auch einen Ratschlag, nein sogar eine Bitte an die Kunden und Leser. Sie sollen die Bons doch sammeln und anschließend „einfach in den Briefkasten des örtlichen Finanzamtes“ werfen – „der ist groß genug“. Denn so dürften sich auch diejenigen mit dem „Sondermüll beschäftigen, die ihn auch in Auftrag gegeben haben“. Am Ende bedankt er oder sich noch für die Mithilfe.

So sehr man diesen – vorsichtig ausgedrückt – leicht frustriert geschriebenen Zettel mit einem Schmunzeln auch lesen mag – der Verfasser, beziehungsweise die Verfasserin hat nicht Unrecht. Für viele Unternehmer und Bürger ist die Kassenbon-Pflicht, vor allem in Zeiten des Klimawandels und mit den verfügbaren digitalen Ressourcen, unverständlich – auch drei Jahre nach dessen Einführung. In Frankreich wurde diese nun übrigens genau aus diesen Gründen wieder abgeschafft. (fhz)

