Kind reanimiert

Von Katarina Amtmann schließen

Ein Kind (6) fiel beim Spielen in den Fluss Regen, sein Vater und zwei Bekannte sprangen hinterher. Der Vater starb nach dem Rettungsversuch, das Kind wurde reanimiert.

Update vom 27. Juni, 12.55 Uhr: Bei einem Badeunfall nahe Regenburg ist ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war seinem Sohn (6) hinterhergesprungen, der beim Spielen in den Fluss gefallen war (siehe Erstmeldung). Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der Unfall an einem Wehr im Bereich einer sogenannten Wasserwalze, bei der es eine Sogwirkung gebe. So werden Rückströmungen bezeichnet, die unterhalb von Hindernissen in fließenden Gewässern auftreten können und die zur gefährlichen Falle werden können. In dem Bereich sei deshalb ein Badeverbot ausgeschildert, teilte die Polizei mit.

Junge (6) fällt beim Spielen in Fluss: Vater springt hinterher und stirbt

Erstmeldung vom 27. Juni, 8.07 Uhr: Zeitlarn - Bei einem Badeunfall nahe Regensburg* ist ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Zuvor war sein Sohn (6) beim Spielen in den Fluss Regen gefallen, wie die Polizei* am Sonntag (27. Juni) mitteilte.

Kind fällt beim Spielen in Fluss - Vater und zwei Bekannte springen hinterher

Der Vater und zwei Bekannte seien im Anschluss hinterhergesprungen, um dem Kind zu helfen. Sie kamen dann aber nicht mehr selbst an Land und wurden von Zeugen gerettet. Vater und Sohn waren bewusstlos und wurden reanimiert. Danach kamen sie am Samstagabend in eine Klinik. Dort starb der 53-Jährige.

Vater will Sohn aus Fluss retten und stirbt - Kind wurde reanimiert

Der Sechsjährige schwebte nach dem Unfall in der Gemeinde Zeitlarn ebenfalls in Lebensgefahr. Er befindet sich laut einem Polizeisprecher aber nun auf dem Weg der Besserung. Die zwei weiteren Helfer wurden auch in ein Krankenhaus gebracht. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem Freistaat gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Bayern-Newsletter.