„Tagelang draußen unterwegs“: Hund flüchtet vor seinen Besitzern – und landet im Tierheim

Von: Tanja Kipke

Er war tagelang auf der Flucht: Rüde Balu wartet im Tierheim Amberg auf eine neue Familie. © Tierheim Amberg

Ein „Für-immer-Zuhause“ sucht das Tierheim Amberg für Hund Balu. Der kleine Rüde musste schon einiges durchstehen, er kam als Fundhund ins Tierheim.

Amberg – Kein einfacher Start ins Leben: Der einjährige Schäfermix Balu war tagelang draußen unterwegs, bis er schließlich mit einer Hundefalle gefunden wurde und im Tierheim Amberg landete. Der Rüde kam offenbar ursprünglich aus Rumänien, wurde vermittelt und offensichtlich von seiner Familie weitergereicht‘ „Den neuen Besitzern ist er entwischt und war tagelang auf der Flucht“, so die Tierschützer. „Was für eine Odyssee!“

Name: Balu Rasse: Schäfermix, nicht ganz kniehoch Alter: 1 Jahr Geschlecht: Männlich, nicht kastriert

„So klein und schon so viel erlebt“: Hund Balu sucht neue Familie

Im Vermittlungsaufruf des Tierheims wird Balu als „bildhübscher Kerl“ und „kleiner Quatschkopf“ beschrieben. Er sei mittlerweile richtig aufgetaut. Mit Artgenossen komme der junge Rüde gut zurecht, er könnte somit auch gut als Zweithund vermittelt werden. Die Tierschützer wünschen sich für Balu „ein Haus mit Garten“ und „viel Zeit und Einfühlungsvermögen“ der neuen Besitzer.

„Quatschkopf“ Balu wartet im Tierheim Amberg auf ein neues Zuhause. © Tierheim Amberg

„Wir wissen nicht genau, was Balu bisher erlebt hat, aber abgesehen von seiner ‚Flucht‘ gab es bestimmt noch einige andere unschöne Erfahrungen in seinem jungen Hundeleben.“ Für kleine Kinder sei der Hund eher nicht geeignet. Das Tierheim sucht nach einem „Für-immer-Zuhause“ für den Einjährigen.

„Wir wünschen uns eine Familie, in der er akzeptiert wird, wie er ist“

Die neuen Besitzer sollten wissen was es bedeutet, einen Hund aus „zweiter Hand“ zu adoptieren. Die Tierschützer wünschen sich eine Familie, bei der Balu Familienmitglied sein darf und die ihn so akzeptiert, wie er ist. Wer Interesse hat, den kleinen Rüden kennenzulernen, kann sich direkt mit dem Tierheim Amberg in Verbindung setzen: hallo@tierheim-amberg.de.

Nicht nur Balu wartet im Tierheim Amberg auf ein neues Zuhause. Auch das Shih Tzu Mädel Fee sucht eine neue Familie, der Hund hat es laut Tierheim jedoch „faustdick hinter den Ohren“. Herdenschutzhund Carlos, ein „toller Kerl“ und Schäferhund Bear – der im Tierheim landete, weil sich seine Besitzer sich trennten – brauchen neue Bezugspersonen. (tkip)

