Grünen-Antrag abgelehnt: Sozialtickets in Regensburg teurer – Koalition sieht keine „Ungerechtigkeit“

Von: Stefan Aigner

Zum Jahreswechsel sind die Ticketpreise für den ÖPNV in Regensburg gestiegen - auch das Sozialticket ist teurer geworden. © Manfred Segerer / IMAGO

Viel kosten würde es nicht. Dennoch lehnt es die Regierungsmehrheit in Regensburg ab, eine Preissteigerung der Sozialtickets im ÖPNV auszugleichen.

Regensburg – Einerseits geht es nicht um viel Geld bei der Sitzung des Sozialausschusses im Regensburger Stadtrat. Relativ gesehen zumindest. „Ungefähr 153.000 Euro“ würde es laut Aussage von Sozialamtsleiter Christoph Gailer kosten, die Kostensteigerungen bei den Sozialtickets für den ÖPNV in der Stadt Regensburg abzufedern, die es zum Jahreswechsel gegeben hat.

Sozialtickets teurer: Bürgermeisterin kann „eine größere Ungerechtigkeit nicht feststellen“

153.000 Euro – das sind etwas mehr als 0,001 Prozent des städtischen Gesamthaushalts. Doch zusätzlich ausgeben will die Regierungskoalition dieses Geld nicht. Man könne nämlich in Bezug auf besagtes Sozialticket „eine größere Ungerechtigkeit nicht feststellen“, so Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU).

Die Koalitionskollegen von CSU, SPD, Freien Wähler, FDP und SPD sehen das genau so und lehnen (zusammen mit der AfD) einen entsprechenden Antrag der Grünen im Sozialausschuss ab.

Sozialtickets teurer: Preissteigerung um fast zehn Prozent

Konkret geht es um die Erhöhung der Preise für die Monatstickets im Regensburger Verkehrsverbund (RVV). Diese sind zum Jahreswechsel um fast zehn Prozent gestiegen. Allerdins, so Freudenstein, sei die Stadt (aber auch der Landkreis) Regensburg bereits hier ihrer sozialen Verantwortung gerecht geworden.

Sozialtickets wiederum werden von der Stadt genau zur Hälfte bezuschusst. Konkret kostete das vergünstigte Monatsticket für wirtschaftlich schlechter gestellte Regensburgerinnen im letzten Jahr also 26 Euro (statt regulär 52) und heuer 28,50 Euro (statt 57).

Sozialtickets teurer: Wie viel Geld sind 2,50 Euro?

Für das laufende Jahr rechnet die Stadt laut Christoph Gailer damit, dass sie etwa 40.000 Sozialtickets für finanziell schlechter gestellte Menschen bezuschussen muss. 1,1 Millionen Euro würden hierfür aufgewendet. Und würde man nun auch noch die Preissteigerung um zehn Prozent ausgleichen und das Niveau von 2022 halten, kämen besagte 153.000 Euro hinzu.

Das seien zwar nur 2,50 Euro pro Monat sagt Grünen-Stadträtin Theresa Eberlein in der Begründung ihres Antrags. „Aber hier in diesem Raum“, bei den Stadträtinnen und Stadträten, sei „das Verhältnis zu Geld ein anderes, als das bei vielen Betroffenen der Fall ist“, so Eberlein.

Sozialtickets teurer: „Preissteigerung wird überkompensiert“

Ähnlich argumentiert Astrid Lamby (ÖDP). Wie knapp das Geld bei Empfängerinnen von Bürgergeld sei, „das können wir uns nicht wirklich gut vorstellen“. In der Gesamtheit koste es die Stadt Regensburg auch nicht wirklich viel, diese 2,50 Euro pro Ticket zu kompensieren. Eben jene 153.000 Euro.

Bürgermeisterin Freudenstein sieht das anders. „Der Aussage, dass man sich deshalb Butter, Brot und Salz nicht mehr leisten kann, würde ich widersprechen.“, sagt sie. Zudem werde die Erhöhung um 2,50 Euro bei den Sozialtickets durch eine Erhöhung des Anteils für Mobilität beim Bürgergeld um 4,75 Euro nicht nur „kompensiert“ (wie Gailer anmerkt), sondern sogar „überkompensiert“, so Freudenstein.

Sozialtickets teurer: Zerrüttete Rathauskoalition in diesem Punkt geschlossen

Weitere Einwände von Theresa Eberlein bringen nichts. Der Landkreis vertrete dieselbe Ansicht wie die Stadt, so Freudenstein. „Da lassen wir uns nicht auseinander dividieren.“ Und auch die Koalition bleibt geschlossen – und lehnt eine Kompensation der Preissteigerung ab.

Gegen die Stimmen von Grünen, ÖDP, Brücke und Jakob Friedl fällt der Antrag durch. Im Nachgang lässt Bürgermeisterin Freudenstein wissen, dass man derzeit prüfen lasse, ob denn nicht das Deutschlandticket (für 49 Euro pro Monat) durch die Stadt sozial gefördert werden könne. Ein Ergebnis dieser Prüfung steht noch aus.

