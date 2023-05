Wetter-Trends zum langen Wochenende eindeutig - Experte nennt jedoch eine Unsicherheit

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, und viele stellen sich die Frage: Wie wird eigentlich das Wetter? Wie es scheint, dürfen sich Sonnenanbeter freuen.

München - Der erste Sommertag des Jahres, starke Gewitter, dann wieder Regen - und jetzt? Das Wetter in München und der Region hatte in den vergangenen Tagen einiges zu bieten. Das ewige Auf und Ab des Frühjahrs scheint jetzt jedoch zu Ende zu gehen. Zum Mittwoch, dem 24. Mai, zeigt sich der Himmel über der Isar-Metropole zunächst trüb und grau, die Temperaturen erinnern dabei nicht unbedingt an den ersten Sommervorgeschmack vom vergangenen Wochenende, wo die ersten 25 Grad des Jahres viele Eisesser in die Cafes lockte. Doch schafft der Sommer in den kommenden Tagen tatsächlich den endgültigen Durchbruch?

Wetter-Traum für München und die Region: Experte legt sich für das Pfingstwochenende fest

„Über Pfingsten viel Sonnenschein“, erklärt Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net in seiner jüngsten Vorhersage. Pfingstsamstag, Pfingstsonntag werden wohl in weiten Teilen „freundlich“, so Jung weiter. Auch der Pfingstmontag verspricht viel Sonnenschein und Temperaturen „über 20 Grad“, so der Experte, der jedoch auch erklärt, dass die Unsicherheit hier noch am größten ist - viele Wettermodelle sehen dann auch noch Wolken und gar Niederschlag.

Temperaturen von über 20 Grad, dazu reichlich Sonnenschein: München und der Region steht ein frühsommerliches Pflingstwochenende bevor. © IMAGO / Panthermedia, IMAGO / Ralph Peters

Und in der Tat: München und die Region erwartet ein sonnenreiches, langes Pfingstwochenende. Bereits am Donnerstag steigen laut wetteronline die Temperaturen in der Landeshauptstadt auf knapp 22 Grad - der Auftakt in eine sonnenreiche Phase.

Wetter am Wochenende: Warme Sonnentage, kühle Nächte

Freitag, Samstag und Sonntag sollen - Stand jetzt - Sonne satt und Temperaturen von knapp über 20 Grad bringen. Durch die sternenklaren Nächte, die das Wochenende bringen soll, werden die Nächte wohl jedoch recht frisch. Wie das Wetter-Portal weiter vorhersagt, wird mit Tiefstwerten von gerade einmal acht Grad gerechnet. Wer also einen langen Frühsommerabend an der Isar oder im Biergarten verbringen möchte, sollte sich unbedingt etwas zum Drüberziehen einpacken - dann steht einem Sonnen-Wochenende nichts mehr im Weg.