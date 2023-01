Tödlicher Unfall in Oberbayern: 30-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

Bundesstraße gesperrt

Ein Mann kam von der Fahrbahn ab, schlitterte mit dem Wagen an der Leitplanke entlang und prallte gegen einen Baum. Der 30-Jährige aus Oberbayern starb.

Reichertsham - In Reichertsham (Landkreis Mühldorf am Inn) hat sich am Donnerstag, 26. Januar, ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Unfall in Oberbayern: 30-Jähriger verunglückt mit Mercedes und stirbt

Der Unfall geschah auf der Bundesstraße 12 in Fahrtrichtung Reichertsham. Ein 30-Jähriger aus dem Kreis Mühldorf am Inn fuhr gegen 22.40 Uhr auf der B12, als er mit seinem Mercedes Sprinter auf Höhe Thambach nach links von der Fahrbahn abkam. Er kippte auf die linke Seite, schlitterte die Leitplanke entlang und prallte gegen einen Baum.

Der Mann starb noch am Unfallort. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Ramsau, Reichertsheim und Gars am Inn unterstützten die Absperr- und Sicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle.

B12 nach Unfall zeitweise komplett gesperrt - 30-Jähriger stirbt

Die Bundesstraße war zeitweise zur Bergung des Fahrzeugs im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. (kam)

