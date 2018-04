Beifahrerin (49) gestorben - die Fahrerin schwebt weiter in Lebensgefahr 

Ein heftiger Unfall auf der B12 sorgte am Samstag für einen Großeinsatz im Landkreis Mühldorf. Zwei Frauen kämpfen um ihr Leben.

Update, 15. Apri, 10.45 Uhr: Nun ist es traurige Gewissheit. Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, ist die 49-jährige Beifahrerin im Peugeot verstorben. Sie erlitt bei dem heftigen Aufprall mit dem Lastwagen schwerste Kopfverletzungen. Ihr Hirntod sei noch an der Unfallstelle festgestellt worden. Die 61-jährige Autofahrerin befinde sich weiterhin auf der Intensivstation und schwebe noch in Lebensgefahr.

Ihr Auto erlitt Totalschaden, der Lkw wurde lediglich leicht beschädigt. Dementsprechend überstand auch der ungarische Lkw-Fahrer den Unfall körperlich unversehrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Peugeot-Fahrerin den Lastwagen beim Abbiegen übersah. Trotz einer Vollbremsung konnte der verheerende Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Erstmeldung:

Reichertsheim - Zu einem schlimmen Unfall kam es am Samstagmittag auf der B12-Abzweigung bei Reichertsheim. Nach Informationen von der Unfallstelle wollte eine Peugeot-Fahrerin aus Richtung Schwindegg auf die Bundesstraße einbiegen, als sie einen vorfahrtsberechtigten Lastwagen übersah, der in Richtung München unterwegs war. Der ungarische Lkw-Fahrer habe trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern können. Das Auto wurde auf der Fahrerseite frontal erfasst.

Die beiden Insassinnen (49 und 61 Jahre alt) wurde bei dem Zusammenstoß in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwerst verletzt. Sie seien mit dem Rettungshubschrauber Christoph 1 in die Unfallchirurgie nach Großhadern geflogen worden.

Nach Unfall: Zwei Frauen schweben in Lebensgefahr Zur Fotostrecke

Die B12 war über Stunden in diesem Bereich gesperrt. Ein Gutachter wurde an die Unfallstelle gerufen. Feuerwehren aus den angrenzenden Gemeinden waren im Einsatz.

mag