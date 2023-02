Großflächigen Stromausfall und Umsturz geplant: Razzia in der Reichsbürgerszene

Von: Felix Herz

Mit insgesamt 70 Einsatzkräften des BLKA, der KPI Weilheim, der KPI Oberpfalz und der II. Bereitschaftspolizeiabteilung Eichstätt wurden am Mittwoch Wohnungen von Personen, die der Prepperszene mit Reichsbürgerhintergrund in Bayern zugerechnet werden, durchsucht (Symbolbild). © Olaf Wagner / IMAGO

In Bayern wurden Wohnungen von mutmaßlichen Reichsbürgern durchsucht. Hintergrund sind unter anderem Umsturz-Pläne durch einen Stromausfall.

München – Erst im Dezember gab es eine bundesweite Razzia in der Reichsbürger-Szene. Sie brachte teils erschreckende Details ans Licht – von gehorteten Waffen und Geld bis zu detailliert geplanten Umsturz-Plänen. Am Mittwochmorgen, 22. Februar, wurden erneut Wohnungen durchsucht. Diesmal in Bayern und von Personen, die der Prepperszene mit Reichsbürgerhintergrund zugeordnet werden. Auch hier kamen Umsturz-Fantasien und Pläne ans Licht.

Razzia in der Reichsbürger-Szene: Wohnungen in Bayern durchsucht

Laut Pressemitteilung des Bayerischen Landeskriminalamts wurden am Mittwoch insgesamt sechs Objekte in Bayern durchsucht. Federführend dabei war die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) und das Bayerische Landeskriminalamtes (BLKA). Hintergrund ist ein seit 2022 laufendes Ermittlungsverfahren „gegen insgesamt sechs Beschuldigte, die der sogenannten Prepperszene mit Reichsbürgerhintergrund zugerechnet werden“.

Unter dem aus dem Englischen kommenden Begriff Prepper versteht man Menschen, die sich selbst als Survivalists oder Überlebenskünstler identifizieren und sich stets auf in ihren Augen kommende große Katastrophen vorbereiten. Viele Prepper mit Reichsbürger-Hintergrund sehnen eine solche Katastrophe herbei, da sie in dieser die Chance sehen, die bestehenden Verhältnisse und Regierungssysteme abzuschaffen und durch neue Strukturen zu ersetzen.

Die Verdächtigen, deren Wohnungen am Mittwoch durchsucht wurden, hatten scheinbar sogar vor, selbst aktiv zu werden. So heißt es vonseiten der Polizei: „Die Beschuldigten stehen im Tatverdacht, ab September 2020 geplant zu haben, durch Sabotage von Strommasten einen großflächigen Stromausfall in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen, wodurch es anderen Gruppen ermöglicht werden sollte, durch einen politischen Umsturz in Deutschland die Macht zu übernehmen.“

Umsturzpläne durch Stromausfall: Razzia in der Prepperszene mit Reichsbürgerhintergrund

Laut Polizei war dieser Tatvorwurf der Grund für die am Mittwoch durchgeführte Razzia. Sechs Wohnungen von drei Beschuldigten und einem Zeugen seien in der Oberpfalz und in Oberbayern durchsucht worden, um weitere Beweismittel zu finden, heißt es. Beteiligt waren dabei „70 Einsatzkräfte des BLKA, der KPI Weilheim, der KPI Oberpfalz und der II. Bereitschaftspolizeiabteilung Eichstätt“, berichtet die Polizei.

Nun werden die sichergestellten Beweismittel ausgewertet. Weitere Angaben könnten daher derzeit nicht gemacht werden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (fhz)

