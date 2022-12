Attacke kurz vor Weihnachten? Recherche deckt neue brisante Reichsbürger-Pläne aus Bayern auf

Von: Jannis Gogolin

In ganz Deutschland führte eine Razzia in der Reichsbürger-Szene für zahlreiche Verhaftungen. Eine Recherche des BR bringt neue Details aus Bayern zutage.

München – Schießtrainings, zahlreiche Schusswaffen, Kontakte ins rechtsextreme Milieu kombiniert mit konkreten Umsturzplänen: Sieben Tage nach der großen Razzia bei verfassungsfeindlichen Reichsbürgern kommen immer mehr Fakten über die extremistische Gruppierung ans Tageslicht. So veröffentlichte kürzlich der Bayerische Rundfunk (BR) das Ergebnis einer weiteren Recherche – mit brisanten Details.

Reichsbürger planten militärischen Arm für gewaltsamen Umsturz – zwei Verantwortliche aus Bayern

Rädelsführer des geplanten Putsches und angedachtes Staatsoberhaupt: Heinrich XIII. Prinz Reuß © Boris Roessler/dpa

Im Zentrum der neusten Erkenntnisse des BR: Zwei Bayern, beide mit militärischem Hintergrund und verantwortlich für den Aufbau des militärischen Arms der Reichsbürger-Organisation. Einer davon ist Peter Wörner, nach eigenen Angaben zum Einzelkämpfer sowie Jagdkommandoführer ausgebildet. Der ehemalige Offizier aus Bayreuth bietet auf seiner Website Überlebenstrainings und Seminare für Krisenvorsorge an. Laut der BR-Recherche fiel Ex-Fallschirmjäger Wörner, Jahrgang 1968, bereits mit Aussagen über die Corona-Schutzmaßnahmen auf. Außerdem seien auf Bildern des Überlebenstrainers Runen mit nationalsozialistischem Bezug zu sehen.

„Nazi-Rabatt“ im Online-Shop: Bayreuther Survival-Trainer mit engen Kontakten zu Rechtsextremen

Kontakte in die rechtsextreme Szene pflegte Wörner nach Aussage des BR schon seit zwölf Jahren. So liegt dem Sender eine Mail vor, gesendet von einem NPD-Funktionär an dessen Jugendorganisation in Baden-Württemberg. In dieser warb er für Wörners Internet-Shop: „Heil Euch, wer Bedarf an Ausrüstung hat, sei auf untengenannten Kameraden mit Familie hingewiesen, der jetzt zusätzlich einen kleinen Online-Versandt anbietet. Bei Bedarf einfach bei mir melden, dann gibt’s auf viele Dinge noch Nazi-Rabatt!“

Bayern: Hochrangiger Bundeswehr-Offizier aus QAnon-Szene droht Politikern

Die zweite Person ist ein Bundeswehr-Oberst außer Dienst, Maximilian Eder aus dem niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. Während seiner Dienstzeit arbeitete der Ex-Militär für die Kommando Spezialkräfte (KSK) sowie die NATO. Vor seiner Verhaftung sprach Eder, in der Querdenken-Szene bekannt, auf einer Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen oder neben AfD-Landespolitikern in seiner Heimat Niederbayern. Jüngst berichtete das bayerische Landeskriminalamt, dass er bereits Wochen vor der Razzia Besuch von der Polizei bekam.

Ex-Nato-General Maximilian Eder beim militärischen Gruß auf einer Kundgebung in Nürnberg. © Schreyer/imago

Dass die Pläne für einen Staatsstreich konkret ausformuliert waren, belegt Eder in einem Video-Statement. „Die nächsten Monate werden eine ganze Menge an Umbruch bringen“, kündigt der ehemalige Offizier in einem kryptischen Video an, das er Ende November auf Telegram postete. In diesem hofft er außerdem auf eine „Zeitenwende“, die noch „vor Weihnachten 2022 kommt“. Denn die Zeit des Verzeihens sei vorbei. Ihm machte die Polizei in Italien jedoch einen Strich durch die Rechnung. Vergangene Woche wurde er festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung nach Deutschland.