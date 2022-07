Kurz vor Sommerferien in Bayern: Ansturm auf Ämter wegen Reisepässen - Wartezeiten drohen

Von: Katarina Amtmann

In vielen Städten beantragen viele Menschen einen neuen Reisepass oder Personalausweis. Es drohen längere Wartezeiten. (Symbolbild) © IMAGO / Markus van Offern

Die Beantragung von Ausweisdokumenten ist in München laut KVR „eine sehr gefragte Dienstleistung“. Auch anderswo steigt die Nachfrage sprunghaft.

München - In rund vier Wochen starten die Sommerferien in Bayern. In vielen Städten beantragen deshalb jetzt viele Menschen einen neuen Reisepass oder Personalausweis. Es drohen längere Wartezeiten.

Neue Reisepässe und Personalausweise: Andrang bei den Kommunen in Bayern

Viele Städte in Bayern erleben gerade einen Ansturm auf ihre Ämter, wie eine Umfrage ergab. Viele Menschen wollen einen neuen Reisepass oder Personalausweis. „Auch in München ist die Beantragung von Ausweisdokumenten aktuell eine sehr gefragte Dienstleistung“, sagte Johannes Mayer, Sprecher des Kreisverwaltungsreferats (KVR). Bis Ende Mai habe man in diesem Jahr so viele Beantragungen bearbeitet wie noch in keinem Jahr zuvor im Vergleichszeitraum.

Neue Reisepässe und Personalausweise: Nachfrage steigt „sprunghaft“ an

Aus dem Bamberger Rathaus heißt es: Die Nachfrage nach Ausweisdokumenten steige „sprunghaft“ an. Die Anfragen seien vermutlich deshalb so hoch, weil in den vergangenen beiden Jahren die Reisemöglichkeiten wegen der Pandemie eingeschränkt waren. Doch jetzt zieht es viele Menschen wieder in die Ferne.

Bamberg rät den Bürgern deshalb frühzeitig zu checken, ob Pass oder Personalausweis noch gültig sind. Die zuständigen Mitarbeitenden hätten auch deshalb besonders viel zu tun, weil Kinderreisepässe inzwischen nur noch ein Jahr gültig seien und es auch hier viele Anträge gebe.

Reisepässe und Personalausweise: Hohe Nachfrage auch wegen Corona und Brexit

Im Münchner Bürgerbüro liege der Fokus darauf, Terminkapazitäten zu schaffen, sagte Mayer. Jeder könne tagesaktuell oder zeitnah einen Termin im Online-Buchungskalender finden. Da Reisepässe und Ausweise von der Bundesdruckerei hergestellt werden, müsse man vier bis fünf Wochen Produktionszeit einrechnen.

Mehr Anträge für Ausweisdokumente registriert man auch in der Fuggerstadt Augsburg. Dies sei vor allem auf die Lockerung der Reisebeschränkungen wegen der Pandemie zurückzuführen. Außerdem benötige man nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU für Reisen dorthin einen Reisepass, der Personalausweis genüge nicht mehr, erklärt Frank Pintsch, Referent für Bürgerinnen- und Bürgerangelegenheiten.

„Derzeit ist die Reisepass-Beantragung auch im Bürgeramt der Stadt Ingolstadt sehr gefragt“, teilte eine Sprecher mit. Im Mai seien 1000 Reisepässe beantragt worden. 2019 - also im Jahr vor der Pandemie - waren es rund 700.

Bayern: Große Nachfrage nach neuen Ausweisdokumenten

Ebenso in Amberg in der Oberpfalz registrieren die Mitarbeiter eine große Nachfrage nach neuen Ausweisdokumenten, wie Sprecher Thomas Graml sagte: Die Melde- und Passbehörden hätten aber auch noch zusätzliche Aufgaben wie die Bearbeitung der Zuzüge aus der Ukraine und die Durchführung eines Bürgerentscheids in der Stadt. Die Wartezeit auf die neuen Dokumente liege in Amberg derzeit bei etwa zehn Wochen.

Man habe aber schon früh darauf hingewiesen, dass sich die Bürger rechtzeitig kümmern sollten. „Die Empfehlung unseres Einwohneramtes: Frühzeitig online einen Termin zur Antragstellung buchen, gut vorbereitet mit den vollständigen Unterlagen kommen und je nach Reisetermin zur Sicherheit eine Ausführung als Express-Pass beantragen.“

In Regensburg zeigen vorläufige Zahlen, dass auch hier mehr Reisepässe beantragt werden als in den Jahren zuvor. Die Bürgerbüros seien ohne Termin zugänglich, deshalb sei keine Wartezeit auf einen Termin einzuplanen, erläuterte eine Sprecherin. Auf einen Reisepass müsse man derzeit im Schnitt fünf Wochen warten.

Urlaubs-Chaos in Bayern: Ansturm auf Kinder-Reisepässe

„Nachfrage aktuell noch sehr groß“: Nürnberg mit Pop-Up-Bürgeramt

„Die Nachfrage nach Terminen bei den Bürgerämtern, insbesondere nach Personalausweisen und Reisepässen, ist aktuell noch sehr groß,“ teilte die Stadt Nürnberg mit. Wer einen neuen Ausweis oder Pass beantragt, muss persönlich ins Bürgeramt kommen. In Nürnberg werden dazu online Termine vergeben. Ganz aktuell habe die Kommune ein sogenanntes „Pop-up-Bürgeramt“ in der Südstadt eröffnet, bei dem pro Woche bis zu 1000 Termine zusätzlich vergeben werden, erklärte eine Sprecherin.

In dringenden Fällen könne man Express-Reisepässe oder vorläufige Dokumente ausstellen. Ob diese dann für die Einreise in das Urlaubsland zugelassen sind, müssten die Bürger beispielsweise bei den Botschaften des jeweiligen Landes erfragen. (kam/dpa)

