„Wir schaffen die Arbeit einfach nicht mehr“: Gaststätte zieht die Reißleine

Von: Adriano D'Adamo

Nach sieben Jahren schließt die Gaststätte „Zum Reiterhof“ in Bamberg. Die Stammgäste erinnern sich an die gemeinsame Zeit und einen gewissen Messerwurf vom Chef zurück.

Bamberg – „Es war eine unglaubliche Reise, die von vielen schönen Erinnerungen und Begegnungen geprägt ist“, schrieb Andreas Knauer auf Facebook über die Schließung seines Lokals. Sieben Jahre lang führte er die Gaststätte „Zum Reiterhof“ in Bamberg. Eine verschlechterte personelle Situation und anhaltende Herausforderungen bewegten den Gastronomen dazu, dass er Ende August die Türen seines Lokals für immer schließen wird.

„Zum Reiterhof“ in Bamberg schließt im August die Pforten. © Andreas Knauer

Nach fast exakt sieben Jahren: Letzter Ritt für Gaststätte im August

„Wir schaffen die Arbeit einfach nicht mehr und ziehen nun die Reißleine“, erzählte Knauer Merkur.de. Die besagte Reißleine zieht er am 27. August und damit fast exakt sieben Jahre, nachdem er den Reiterhof in Bamberg sein Eigen nennen durfte. Am 8. September 2016 erfolgte die Gewerbeanmeldung, bevor er nach einer intensiven Umbauphase am 1. Dezember 2016 die Gaststätte eröffnete.

Aufgrund einer anhaltend schlechten Personalverfügbarkeit „kann ich über den Termin der Schließung keinen reibungslosen Ablauf mehr garantieren“, erklärte der Gaststättenbetreiber Merkur.de. Es gelang ihm nicht, qualifiziertes Personal zu finden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, schrieb Knauer auf Facebook.

Zukunft ungewiss: Betreiber will keine Lebensmittelverschwendung am letzten Tag haben

Die Zukunft des Reiterhofs hängt noch am seidenen Faden. Auch wenn Knauer keine weiteren Pläne für eine neue Gaststätte hat, verriet er Merkur.de, dass sich zwei Interessenten bei ihm gemeldet haben, um die Gaststätte zu übernehmen. Genauere Details nannte er aber nicht.

Für die letzten Tage des Reiterhofs plant Knauer nichts Besonderes. „Jeder Besuch bei uns ist etwas Besonderes“, merkte der Gaststättenbetreiber an. Er zieht es aber in Erwägung, am 28. August einen Überraschungsabverkauf zu veranstalten, „um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken“.

„Das ist so unglaublich traurig“: Stammgäste verabschieden sich vom Reiterhof

In einem Facebook-Post lud er seine Gäste dazu ein, die Gaststätte ein letztes Mal zu besuchen, „gemeinsam den Abschied feiern und die wundervollen Zeiten noch einmal Revue passieren lassen“. Seine Stammgäste nutzten die Gelegenheit und teilten ihre Erinnerungen in den Kommentaren mit.

„Der Reiterhof war immer ein Stück Abschalten, raus aus dem Alltag, Seele baumeln lassen, das Feinkostgewölbe verwöhnen.“

„Mega schade... kann mich noch gut an den schweren Start erinnern.“

„Oh nein! Das ist so unglaublich traurig! Ihr wart /seid meine Lieblingsgaststätte und bin grad so schockiert, dass das so weit kommen musste.“

Ein Nutzer schrieb einen etwas anderen Kommentar unter dem Post. „Ihr seid so großartige Gastgeber (auch wenn ich vom Chef mit einem Messer beworfen wurde), es war sehr angenehm und vor allem lecker bei euch!“ Adreas Kanuer antwortete mit einem Augenzwinkern auf den Messerwurf. „Schreib das doch nicht so... ,geworfen‘... Die Schwerkraft macht auch vor uns keinen Halt. Gutes Personal ist halt schwer zu finden.“

