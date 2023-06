Rekord in Bayern: So viele Menschen wie noch nie sind im Jahr 2022 aus der katholischen Kirche ausgetreten

Von: Felix Herz

Im Jahr 2022 sind mehr als 153.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Rekord. © BildFunkMV / IMAGO

Der Mitgliederschwund bei der katholischen Kirche ist seit Jahren enorm hoch. Im Vorjahr gab es nun einen Rekord bei den Austritten in Bayern.

München – Missbrauch, altmodisch, starrköpfig – die Vorwürfe an die katholische Kirche sind in den letzten Jahren so zahlreich wie schwer. Entsprechend hoch ist auch der kontinuierliche Mitgliederschwund in Bayern. Im Jahr 2022 gab es nun einen Rekord bei den Austritten – Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Mittwoch, 28. Juni, in Bonn mit.

Kirchenaustritte: Negativrekord bundesweit und in Bayern

So viele Menschen wie noch nie sind im Jahr 2022 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das gilt sowohl für den Freistaat als auch für die gesamte Bundesrepublik. So sind 153.586 Menschen in Bayern aus der katholischen Kirche ausgetreten, mehr als eine halbe Million Menschen sind es bundesweit. „Die katholische Kirche stirbt einen quälenden Tod vor den Augen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit“, kommentierte der Kirchenrechtler Thomas Schüller.

Für eine regelrechte Explosion der Kirchenaustritte hatte Anfang 2022 ein Gutachten und die damit einhergehende Diskussion rund um eine Mitschuld des inzwischen gestorbenen Papstes Benedikt XVI. im Missbrauchsskandal in München und Freising gesorgt. In der ersten Januarhälfte, also vor dem Gutachten, waren pro Arbeitstag in München etwa 80 Menschen aus der Kirche ausgetreten; nach dem 20. Januar, dem Tag der Vorstellung des Gutachtens, waren es dann zeitweise bis zu 160 Kirchenaustritte pro Arbeitstag - also etwa doppelt so viele.

Zahlreiche Vorwürfe rund um katholische Kirche – Auch Austritte bei der evangelischen Kirche

Für Schlagzeilen im vergangenen Jahr hatten auch die Lügen-Vorwürfe gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, bei dem es erst an diesem Dienstag, 27. Juni, eine Razzia gegeben hatte, und Rechtsstreits um Schmerzensgeld für Missbrauchsopfer in Köln und in Traunstein gesorgt.

Doch nicht nur die katholische Kirche hat mit einer steigenden Zahl von Austritten zu kämpfen. Auch rund 48.500 Menschen traten 2022 in Bayern aus der evangelischen Kirche aus, nach 36.580 im Jahr zuvor. (fhz)

