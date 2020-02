Drama um Rentner: Paar wohnt seit einem Jahr im Auto - das ist der traurige Grund

Zwei Rentner wohnen seit einem Jahr in ihrem Auto. Das Paar findet keine Wohnung, ihr VW Touareg ist deshalb aktuell ihr Zuhause. Das Paar ist verzweifelt.

Ein Paar wohnt seit einem Jahr in seinem Auto.

Die beiden Rentner finden keine Wohnung.

Das Paar hat auch eine Vermutung, warum.

Kempten - Seit einem Jahr wohnt ein Paar in seinem Auto, weil es keine Wohnung findet. Die Rückbank ist voller Klamotten und Decken - deswegen müssen beide im Sitzen schlafen, wie die Bild berichtet.

Rentner müssen aus Wohnung raus - jetzt leben sie im Auto

Vor zwei Jahren zogen die Rentner* Eberhard und Magda aus einem Schimmelhaus aus. „Es roch, als hätten wir eine Leiche im Keller. Von dem Schimmel habe ich extremen Hautausschlag bekommen. Der Vermieter, das Kloster Ottobeuren, wollte jedoch nicht sanieren“, berichten sie gegenüber der Zeitung.

Das Paar kürzte daraufhin die Miete um 500 Euro. Im September 2017 stand dann der Gerichtsvollzieher zusammen mit der Polizei vor ihrer Tür. Die Rentner mussten ihre Wohnung verlassen. Ein Jahr lang lebten sie von dem Geld aus der Lebensversicherung und wohnten in Ferienwohnungen, wie die Bild weiter schreibt.

Paar wohnt in SUV: Sie finden keine neue Wohnung

„Harz IV wollten wir nicht beantragen. Wir dachten, wir kommen da wieder raus“, erzählt Eberhard der Zeitung. Doch dann ging das Geld aus, seitdem leben sie in ihrem SUV. Bei der Suche nach einer neuen Wohnung hatte das Paar bisher kein Glück. Der vermeintliche Grund: Kampfhund Qinn.

Auf über 50 Wohnungsinserate haben sich die Rentner gemeldet, aber keiner würde sie mit ihrem Hund nehmen: „Wenige Vermieter antworten überhaupt und wenn, dann sollen wir unseren Qinn ins Tierheim geben oder gleich einschläfern lassen. Bevor wir das machen, leben wir lieber für immer im Auto“, erzählt Eberhard der Bild.

Rentner wohnen in ihrem Auto: Paar findet keine neue Wohnung - wegen Hund

Um die Batterie ihres Autos zu schonen, machen sie nachts nur alle zwei bis drei Stunden die Standheizung an: „Sonst erfrieren wir. Es ist schweinekalt im Auto“, erklärt Eberhard. Der 63-Jährige hatte früher eine eigene Physio-Praxis, Magda (70) war Filialleiterin bei einem Modegeschäft. Nebenbei betrieb das Paar 40 Jahre lang eine Schäferhund-Zucht, wie die Bild berichtet.

Mit ihrem VW Touareg stehen sie auf einem öffentlichen Parkplatz. Alle sechs Wochen leisten sie sich eine Nacht in der Ferienwohnung. „Da können wir dann mal durchschlafen und duschen“, erzählt Magda der Bild. 780 Euro an Sozialleistungen stehen dem Paar jeden Monat zur Verfügung. Der Großteil geht für Sprit und Hund Qinn weg, denn der frisst zwei Kilo Mischfutter - pro Tag. Für das Paar geht ihr Hund vor: „Wir holen uns Essen im Supermarkt, mal etwas von der heißen Theke, mal nur eine Brezel. Lieber hat unser Qinni was zu essen“, zitiert die Bild die 70-Jährige.

Rentner ziehen für Familie ins Allgäu: Kontakt zum Sohn bricht ab

Der Kontakt zum gemeinsamen Sohn ist abgebrochen, den zweiten Enkel haben sie noch nie gesehen. Das Paar ist 2016 extra von Österreich ins Allgäu gezogen, um näher bei der Familie zu sein. „Jetzt haben wir nur noch uns“, resümiert das Paar in der Bild.

Auch Alina (26) und Leon (21) lebten im Auto - dann hatten sie genug von Oberbayern, wie Merkur.de* berichtet. Seit fast zwei Jahren ist ein 34-jähriger Tölzer obdachlos und lebt meistens in seinem Auto. Er findet keine Wohnung, obwohl er Vollzeit arbeitet und einiges an Miete zahlen könnte. (Merkur.de*)

Eine 60-jährige Arbeitnehmerin will sich über ihre Rentenbezüge erkundigen und lässt sich bei der Deutschen Rentenversicherung beraten. Mit ernüchterndem Ergebnis.*

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.