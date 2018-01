Alternative Lebensform: Darum wohnt dieser Rentner jetzt im Badezimmer

Eine besonders alternative Lebensform hat ein Rentner aus dem Landkreis Aichach-Friedberg für sich gewählt. Der 78-Jährige wohnt jetzt in seinem Badezimmer.

Aichach-Friedberg - Ein Rentner aus Schwaben hat dem Energieverschleiß den Kampf angesagt. Um Ressourcen zu sparen, ist der 78-jährige Adolf Herzog für den Winter in sein Badezimmer gezogen, wo ihn eine kleine Elektroheizung wärmt. Den Rest des Hauses hat der Mann vorerst zur „No-Go-Area“ erklärt. Dort stehen die Heizkörper während der kalten Jahreszeit still.

Es sind nicht nur finanzielle Erwägungen, die den Rentner zu diesem ungewöhnlichen Schritt veranlasst haben. „Wenn ich alles heizen wollte, würde ich auch die Umwelt entsprechend belasten, durch die Heizung, die ja letztlich das Klima beeinflusst“, wird der 78-Jährige vom Bayerischen Rundfunk zitiert. Zuvor hatte augsburg.tv über ihn berichtet.

Hochbett über der Dusche

Vor vier Jahren beschloss der Mann aus dem Landkreis Aichach, sein Badezimmer zum Wohnraum umzufunktionieren. „Da habe ich mir überlegt, du kannst ja einiges so gestalten, dass du viele Dinge in einem Raum erledigst“, so die Überlegung des Tüftlers.

Direkt über der Dusche hat er ein Hochbett eingebaut. Nun krabbelt der 78-Jährige über eine steile Holztreppe in sein Gemach, wenn er abends müde wird. Unter dem Hochbett stehen ein Schreibtisch und ein Regal mit Ordnern, sollten im Winter einmal Büroarbeiten anstehen.

Bald nutzt er wieder das ganze Haus

Die alternative Lebensform des Rentners macht sich auch in seinem Geldbeutel bemerkbar. Regelmäßig steigt er in seinen eiskalten Keller hinab und kontrolliert den Energieverbrauch. Mittlerweile hat sich dieser halbiert.

Wenn im Frühling die warmen Sonnenstrahlen zurückkehren, will der 78-Jährige auch den Rest seines Hauses wieder für sich entdecken. Bis dahin wärmt er sich an der Elektroheizung in seinem Multifunktionsraum.

