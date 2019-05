Heftige Explosion in Wohnhaus: Foto zeigt Ausmaß der Katatstrophe - erste Schwerverletzte geborgen

In einem mehrstöckigen Wohnhaus hat es am Sonntagmorgen eine Explosion gegeben. Aktuell werden mindestens vier Menschen vermisst. Die Polizei ist vor Ort.

Update 12.41 Uhr: Nach der Haus-Explosion im Landkreis Ostallgäu haben Rettungskräfte am Mittag eine schwer verletzte Frau geborgen. Vier weitere Personen würden noch in den Trümmern vermutet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Als Ursache des Unglücks am Sonntag in Rettenbach am Auerberg wird nach Angaben des Sprechers inzwischen eine Gas-Explosion vermutet.

Update 12.24 Uhr:

Noch immer ist unklar, ob sich Verletzte oder gar Tote in den Trümmern des Wohnhauses in Rettenbach befinden. Bilder zeigen nun das komplette Ausmaß der Katastrophe. Von dem dreistöckigen Haus sind offenbar nur noch Trümmer übrig geblieben. Die Lage ist noch immer unübersichtlich.

Zahlreiche Helfer von Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz sind vor Ort. Es komme auch ein Rettungshund zum Einsatz, sagte der Sprecher weiter. Die Helfer versuchten zunächst, das Dach des Hauses von dem Trümmerhaufen zu heben.

+ Wohnhaus explodiert © dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Explosion in Wohnhaus: Polizei vermutet Menschen in Trümmern

Update 11.33 Uhr: Nach aktuellen Polizeiangaben gelten vier Personen als vermisst. Es ist davon auszugehen, dass sie in dem beschädigten Haus eingeschlossen sind.

Die Explosion sei so heftig gewesen, dass sie, Polizeiangaben zufolge, zwei umliegende Häuser ebenfalls getroffen habe. Was die Explosion auslöste, ist derzeit allerdings noch immer unklar.

Erstmeldung vom 19. Mai, 11.12 Uhr: Explosion in Wohnhaus im Allgäu

Rettenbach am Auerberg - In einem Wohnhaus im Landkreis Ostallgäu ist es am Sonntagmorgen (19.05) zu einer Explosion gekommen. Das Dach des dreistöckigen Gebäudes liege nun auf dem Erdgeschoss auf, teilte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presseagentur mit.

Explosion in Rettenbach: Möglicherweise Personen eingeschlossen

Informationen über Verletzte gebe es bislang keine. Es wird allerdings vermutet, dass noch Menschen in dem Gebäude eingeschlossen sein könnten. An der Adresse in Rettenbach am Auerberg sind demnach sieben Menschen gemeldet.

Weitere Angaben waren noch nicht möglich. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Weitere Infos folgen in Kürze.

