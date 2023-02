Rettungsaktion in Erlangen: Feuerwehr befreit in Not geratene Taube und verursacht einen Stau

Von: Christian Einfeldt

Zeitweise musste selbst der Stadtverkehr warten: Die Feuerwehr Erlangen rettete am Sonntag eine Taube, die sich in einem Netz verfangen hatte.

Erlangen – Am vergangenen Sonntag, 12. Februar, erreichte die Feuerwehr Erlangen ein Anruf, der wenig später einen ungewöhnlichen Einsatz zur Folge haben sollte. Es war mittags, als bei der Behörde der Anruf eines besorgten Passanten eingegangen war. Er sagte, im Umfeld des Hugenottenplatzes hätte er eine verletzte Taube beobachtet. Sie war in Not geraten. Nur noch ein beherzter Feuerwehreinsatz konnte den gefiederten Patienten retten.

Feuerwehreinsatz in Erlangen: Taube hatte sich in einem Netz verfangen

Nach Angaben der Feuerwehr Erlangen hatten sich infolge des Einsatzes in der Calvinstraße gar vereinzelte Staus gebildet: Am Sonntag hatte die Rettung einer Taube Priorität. Hintergrund war eine missliche Lage, in der die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Taube entdeckt hatten. Das Tier hatte sich in einem Netz verfangen und konnte sich längst nicht mehr eigenständig befreien.

Dass es dabei nicht genügt hätte, die Taube einfach nur aus dem Netz zu befreien, zeigen die via Facebook geteilten Bilder. Wie die Feuerwehr Erlangen berichtet, wurde ihr Einsatz unabdinglich. Stückweise hatte sich das Netz um den Körper der Taube gewickelt. Die Feuerwehr nahm letztendlich ein Messer zur Hilfe. Sie entfernte so das Netz, ehe die Taube wieder ihren Weg in Richtung Freiheit fand. Weiter heißt es in dem Post: „Für die Rettung musste die Drehleiter mitten in der Calvinstraße aufgestellt werden, deshalb stauten sich einige Busse während der Rettungsaktion.“

