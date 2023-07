Rettungsaktion mit Hubschrauber – Bundeswehr-Soldat bei Gebirgsmarsch zusammengebrochen

Von: Manuel Rank

Ein 23-jähriger Bundeswehr-Soldat ist am Hochstaufen-Jagersteig bewusstlos zusammengebrochen. Bergretter brachten ihn mit dem Hubschrauber „Christoph 14“ in Sicherheit.

Bad Reichenhall – Ein Soldat der Bundeswehr ist am Dienstag, dem 04. Juli, auf einem Gebirgsmarsch bewusstlos zusammengebrochen und von der Bergwacht mit einem Rettungshubschrauber vom Hochstaufen-Jagersteig (Landkreis Berchtesgadener Land) geholt worden. Nach Angaben der Bundeswehr befand sich der 23-Jährige im Dienst und noch in der Ausbildung.

Wie das Bayerische Rote Kreuz am Dienstag mitteilte, war der Soldat gegen Mittag „akut erkrankt“ rund 100 Höhenmeter unterhalb des Reichenhaller Hauses zusammengebrochen und benötigte deswegen notärztliche Hilfe. Der Notruf sei gegen 11.45 Uhr eingegangen.

Zustand des 23-jährigen Soldaten stabil

Aufgrund des starken Nebels flog der Hubschrauber „Christoph 14“ den Notarzt sowie sechs Bergretter zu einem Landeplatz oberhalb des Reichenhaller Hauses. Von dort seien sie um Patienten abgestiegen, versorgten den 23-Jährigen und brachten ihn seilgesichert im Luftrettungssack etwa 15 Höhenmeter bergab zu „einem besseren Aufnahmepunkt“, so das BRK.

In einer Wolkenlücke schaffte es die Pilotin des Helikopters gegen 13 Uhr, die Stelle anzufliegen, sodass „der Notarztsanitäter auf der Kufe Notarzt und Patient mit der Winde aufnehmen konnte“, hieß es. Der 23-Jährige wurde weiter in die Kreisklinik Bad Reichenhall eingeliefert, sein Zustand ist laut Bundeswehr stabil.

Auch am Vortag musste der Notarzthubschrauber ausrücken

Am Montagnachmittag (03.07.) war es gegen 13.50 Uhr am Teisenberg zwischen der Bäckeralm und der Stoißer Alm zu einem Unfall einer 66 Jahre alten Frau aus der österreichischen Gemeine Großgmain gekommen. Die Großgmainerin sei bergab in einer Rechtskurve mit ihrem Mountainbike weggerutscht und schwer gestürzt, teilte das BRK am Dienstag mit. Dabei habe sie sich am Kopf und an der Schulter verletzt.

Die Bergwachten Teisendorf-Anger und Bad Reichenhall sowie der Hinterglemmer Notarzthubschrauber „Martin 6“ waren zur Rettung der Frau im Einsatz. Der Pilot des Hubschraubers konnte dabei „nur einen halben Kilometer entfernt von der Einsatzstelle landen“, hieß es. Die Bergwacht brachte Notarzt und Sanitäter mit dem Fahrzeug zur Patientin und die medizinisch versorgte Frau dann zum Helikopter. Mit diesem ging es weiter zur Kreisklinik Bad Reichenhall. Acht ehrenamtliche Bergretter waren bis 15.15 Uhr im Einsatz.

