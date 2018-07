Schwelte unbemerkt: Ominöser Brand zerstört Feuerwehrhaus - Kripo ermittelt

Schock in einem Weiler im Landkreis Rosenheim: Eine Feuerwehr-Wache steht am Donnerstagvormittag in Flammen. Der Schaden ist sehr hoch. Die Kripo ermittelt.

Riedering - Laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd wurde der Brand am Donnerstagvormittag entdeckt. Das Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen am Simssee ist durch ein im Gebäude in Brand geratenes Feuerwehrfahrzeug schwer beschädgit worden.

Der dabei entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen. Über den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde am Donnerstag, gegen 08.35 Uhr, mitgeteilt, dass das Feuerwehrhaus in Riedering in Brand geraten sei.

Bisher unbestätigten Informationen vom Einsatzort zufolge könnte der Brand war vermutlich bereits am Mittwochabend in der Fahrerkabine des LF 8/6 (BJ 1996) ausgebrochen sein. Anwohner wollen da bereits Brandgeruch im Ort bemerkt haben, konnten aber die Quelle nicht lokalisieren.

Im Laufe der Nacht zerstörten die Flammen das Führerhaus vollständig und erloschen schließlich, wohl aufgrund von Sauerstoffmangel. Die am Donnerstag alarmierten Nachbarwehren Riedering, Söllhuben und Schloßberg führten Nachlöscharbeiten durch - dann wurde das gesamte Ausmaß der Zerstörung offenbar.

Momentan wird daran gearbeitet, Alternativen für Fahrzeug und Ausrüstung zu beschaffen, um eine Mindestbereitschaft der Helfer sicherzustellen. Teile der Kleidung können möglicherweise nach einer Reinigung wieder verwendet werden.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen vor Ort. Für nähere Erkenntnisse zur Brandursache müssen die weiteren Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Brandfahnder der Kripo Rosenheim abgewartet werden.

Bislang liegen jedoch keinerlei Hinweise vor, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten.

Es ist äußerst selten, dass die Einsatzzentrale von Rettungskräften selbst in Brand gerät. Für besonderes Aufsehen sorgte vor eineinhalb Jahren der Brand der Rettungs-Wache in Bad Wiessee am Tegernsee. Mehrere Explosionen waren dem vorausgegangen. Die Rettungswache des BRK wurde komplett zerstört, aber die Feuerwehr konnte gerettet werden.

