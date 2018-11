Riesending-Höhle: Mit diesem Kingelscherz sorgen Unbekannte für feuchte Augen

Höhlenretter haben bei Aufräumarbeiten in der Riesending-Höhle bemerkenswerte Klingelschilder gefunden. Wer und wann die kuriosem Schilder angebracht hat, ist jedoch noch unklar.

Bischofswiesen – An Pfingsten vor vier Jahren bangte die Welt um einen Mann: den schmächtigen, aber körperlich und mental starken Johann Westhauser. Der 58-jährige Forscher war im Riesending, einer Schachthöhle im Untersberg, in 1000 Metern Tiefe von einem Stein am Kopf getroffen worden. Es begann eine europaweit einzigartige Rettungsaktion.

Jetzt haben Höhlenretter aus Freilassing und Forscher aus Bad Cannstadt beim Aufräumen bemerkenswerte Klingelschilder gefunden – und zwar am Gitter des Käfigs, der den Eingang der Höhle sichert. Darauf standen die Namen Kaisers Karl des Großen (747 bis 814), Kaisers Friedrich, genannt Barbarossa (1122 bis 1190) – und J. Westhauser. Alle drei sollen laut Schild in der Höhle wohnen, was natürlich auch bei Westhauser nicht zutrifft. Der ist bei Karlsruhe zu Hause. Aber um die beiden anderen ranken sich Legenden.

Wer hat die kuriosen Klingelschilder angebracht? „Es könnte im Prinzip jeder gewesen sein“

Karl und Friedrich sollen mit Rittern und Zwergen seit hunderten Jahren im Untersberg schlafen. Sie werden zu einer Schlacht zwischen Gut und Böse erwachen – und zwar dann, wenn Karls oder Friedrichs Bart dreimal um einen Marmortisch gewachsen ist.

Wer die Klingelschilder angebracht hat, weiß niemand. „Es könnte im Prinzip jeder gewesen sein“, sagt Markus Leitner, Sprecher des BRK Berchtesgadener Land. „Es ist ja außen angebracht.“ Auf die andere Seite des Käfigs dürfen nur Wissenschaftler und Höhlenexperten. Doch schon kurz nach Montage der Gitter wurde ein Stahlteil auseinandergeflext.

Der Grund für die Aufräumarbeiten: Bei Westhausers Rettung 2014 war eine Unmenge an Material in der Höhle zurückgelassen worden – Telefonhörer, Seile, Karabiner, Bohrmaschinen und persönliche Gegenstände.

