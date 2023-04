Tunnelschaden bremst Nachtzüge aus

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Bauzug fährt auf der Nordseite in den Tauerntunnel ein © Wikipedia/HGT64

Wer mit dem Nachtzug von München oder Stuttgart nach Venedig oder umgekehrt fahren wollte, erlebte am Mittwoch eine böse Überraschung. Der Tauerntunnel in Österreich wurde wegen kurzfristig angeordneter Bauarbeiten gesperrt. Der Nightjet 236/237 fällt derzeit aus. Auch die Autoverladung Böckstein-Mallnitz ist blockiert.

Dunkelblau und rot im Erscheinungsbild: Die Nachtreisezüge der ÖBB heißen Nightjets. © Tom Nebe/dpa-tmn

Gefährliche Risse in der Tunneldecke

München/Venedig - Bis zum 17. Mai müssten am 113 Jahre alten Tauerntunnel „dringende und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten“ erledigt werden, heißt es bei der österreichischen Staatsbahn ÖBB. Beim Tunnelportal in Böckstein habe sich ein Riss gebildet, der sich vergrößere, heißt es weiter. Der Riss sei schon vor fünf Jahren entdeckt worden, jetzt habe er sich plötzlich verstärkt. Auf einer Länge von 20 Metern seien sofortige umfangreiche Stützmaßnahmen notwendig. Der 8371 Meter lange Tunneln ist während der Sanierungsmaßahmen gesperrt.

Unter den Zügen, die von der Sperre betroffen sind, ist der „Nightjet 236/237 Stuttgart - München - Venedig“, der erst im Dezember vorgestellt wurde. Die DB schlägt vor, mit dem Nachtzug nach Zagreb bis Salzburg zu fahren und dort um 1:50 Uhr in einen Ersatzbus umzusteigen, der für die Strecke bis Villach drei Stunden benötigt. Dort kann man dann früh um 5 in den Nachtzug nach Venedig umsteigen. Durchschlafen ist da nicht drin. Die Nachtzüge von München nach Rom, Mailand-Genua-La Spezia und Zagreb werden weiträumig umgeleitet. Der Fahrplan dürfte so so kaum einhalten lassen. „Anschlussverbindungen können nicht gewährleistet werden“, heißt es bei der ÖBB.

Die Autoverladung ist ebenfalls eingestellt

Auch die bei Touristen beliebte Autoverladung an der „Tauernschleuse“ von Böckste8n nach Mallnitz ist dicht. Fernzüge nach Graz und Slowenien/Kroatien müssen ebenfalls weiträumige über Umleitungen fahren. Das ganze ist nur ein Vorgeschmack, was Ende 2024 auf Zugpassagiere zu kommt: Dann beginnt die planmäßige „Komplett-Modernisierung des Tauerntunnels“. Die Alpen-Röhre ist dann mehr als ein halbes Jahr gesperrt: Von November 2024 bis Juli 2025.