War es das? Erfolgsautorin Rita Falk denkt über „Eberhofer“-Abschied nach – „Eis wird dünn“

Von: Michelle Brey

Vor über zehn Jahren startete Schriftstellerin Rita Falk die Eberhofer-Reihe. Nun denkt sie über das Ende nach. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Wird Dorfpolizist Franz Eberhofer bald keine Fälle mehr lösen? Erfolgsautorin Rita Falk äußert sich vielsagend. Ist das zwölfte Buch der Reihe das letzte?

München - Wie geht es weiter mit den Krimikomödien um den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer? Kult-Autorin Rita Falk schreibt 2022 an ihrem zwölften Buch aus der Eberhofer-Reihe, die sie vor mehr als zehn Jahren begonnen hatte. Offenbar könnte es das endgültige Ende sein.

Kult-Autorin Rita Falk: War es das mit der „Eberhofer“-Reihe? – „Eis wird dünn“

Zuletzt erschien im Herbst 2021 das elfte Buch mit dem Titel: „Rehragout-Rendezvous“. Wie es scheint, wird der niederbayerische Dorfpolizist Franz Eberhofer in naher Zukunft keine Fälle mehr lösen. Zumindest, wenn es nach Falk geht. Wie die Schriftstellerin gegenüber der Süddeutschen Zeitung in der Donnerstagsausgabe sagte, denke sie über den langsamen Abschied von ihrer Hauptfigur nach. „Inzwischen habe ich alle Motive durch, alle Tatwaffen verwendet“, so die 58-Jährige. „Da wird das Eis langsam dünn“, fügte sie an.

Rita Falk: Sie denkt schon länger über ein Ende der „Eberhofer“-Reihe nach

Schon seit dem fünften oder sechsten Band der beliebten Komödien-Reihe sei sie ein wenig am Abschiednehmen. „Immer, wenn ich ans Ende eines Buches komme, bin ich ein wenig wehmütig und denke darüber nach, wie lange die Leser die Geschichten noch wollen“, gab sie einen Einblick.

Mit den Geschichten um den Dorfpolizisten Eberhofer verzückte die Autorin nicht nur Leser, sondern auch Menschen vor der Kinoleinwand. Mit „Kaiserschmarrndrama“ wurde 2021 ein weiterer Film mit Eberhofer-Darsteller Sebastian Bezzel verfilmt. „Wir schreiben Filmgeschichte“, sagte die Autorin damals im Interview. Inzwischen wurden sieben von Falks Eberhofer-Krimis auch verfilmt, der achte soll Anfang August in die Kinos kommen. (mbr mit dpa)