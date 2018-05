Heimatliebe, Rock im Park und Co: Diese Festivals steigen in Bayern

Der Festival-Sommer beginnt. Bevor am zweiten Juni-Wochenende Rockavaria am Königsplatz steigt, geht es schon direkt nach Fronleichnam in Nürnberg und Regensburg rund.

München - Eine Woche müssen die Münchner noch warten. Eine kurze Woche. Dann geht es auch in der bayerischen Landeshauptstadt rund. Am 9. und 10. Juni kehrt das Festival Rockavaria zurück und bringt Bands wie die Toten Hosen und Iron Maiden auf den Königsplatz.

Wer allerdings jetzt schon voll im Festivalfieber ist, der hat in dieser Woche die Qual der Wahl. Gleich zwei spannende Musikspektakel stehen an, allerdings nicht in München, sondern in Franken und in der Oberpfalz. Nach Nürnberg lockt das Megaevent Rock im Park. Und in Regensburg geht das kleine, aber feine Festival Heimatliebe in seine zweite Runde. Beide Male gibt es ordentlich was auf die Ohren. Es wird also wieder laut!

Foo Fighters und Thirty Seconds to Mars spielen in Nürnberg

Drei Tage können Musikfans am Zeppelinfeld in Nürnberg fast ununterbrochen durchfeiern. Vom 1. bis 3. Juni bietet Rock im Park mit über 70 Bands und Solisten ein gigantisches Musikerlebnis. Drei Bühnen werden von mittags bis spät in die Nacht hi­nein bespielt. Die Headliner geben sich jeweils auf der Zeppelin Stage die Ehre. Für den Freitag konnten die Veranstalter die Foo Fighters um Ex-Nirvana-Drummer Dave Grohl verpflichten. Die US-Amerikaner haben im Herbst ihr jüngstes Album Concrete and Gold veröffentlicht. In Deutschland erreichten die Alternative Rocker damit Platz zwei der Charts.

Ebenfalls aus den USA kommen die Samstags-Stargäste: Thirty Seconds to Mars bestehen aus dem Brüderpaar Jared und Shannon Leto sowie dem Multiinstrumentalisten Tomislav Milicevic. Das britische Artrock-Trio Muse wird das diesjährige Park-Festival am Sonntag mit gewohnt großem Pomp beenden. Tickets ab 100 Euro unter www.rock-im-park.com.

Insgesamt 13 Bands und Solisten spielen am 1. und 2. Juni auf Schloss Pürkelgut (Einhauser Str. 2) im Osten von Regensburg. Das Heimatliebe Festival vereint Blasmusik und Rock, Folklore und Jazz, bayerische Liadln und HipHop. Mit dabei sind Haindling, Toksï, die Keller Steff Big Band, Da Rocka & da Waitler, Gringo Bavaria, Woas Mas? und DeSchoWieda. Karten zu 28 bis 56 Euro unter www.heimatliebe-festival.de.

Katrin Hildebrand