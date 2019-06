Bewusstloses Kind treibt im Wasser - 17-Jähriger wird zum Helden

In einem Schwimmbad in Röthenbach an der Pegnitz bemerkt ein 17-Jähriger ein Kleinkind, das bewusstlos im Wasser treibt.

Röthenbach an der Pegnitz - Badegäste haben ein dreijähriges Kind vor dem Ertrinken in einem Freibad gerettet. Ein 17-Jähriger hatte bemerkt, wie das Kleinkind regungslos an der Wasseroberfläche in dem Schwimmbad im mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz trieb.

Badegäste und Eltern beginnen sofort mit Herzdruck-Massage

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch zog der Jugendliche das bewusstlose Kind am Dienstag aus dem Becken. Als andere Badegäste und die Eltern dies sahen, begannen sie sofort eine Herzdruck-Massage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Als das Kind wieder bei Bewusstsein war, wurde es in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war das Kind nicht in Lebensgefahr. Weshalb es ohnmächtig im Wasser lag, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

