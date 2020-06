Ein Vermisstenfall im Landkreis Rosenheim hielt Rettungskräfte in Atem. Ein 81-jähriger Rentner kehrte nicht ans Ufer des Thansauer Sees zurück.

Rohrdorf/Rosenheim - Am späten Sonntagnachmittag (28. Juni) setzte ein Vermisstenfall am Thansauer See im Landkreis Rosenheim zahlreiche Einsatzkräfte in Bewegung. Sie suchten nach einem 81-jährigen Mann an dem Badesee. Nach zwei Stunden fanden Taucher den leblosen Körper am Seegrund. Das teilte die Polizei Oberbayern Süd in einer Pressemeldung mit. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim arbeitet nun daran, den Unfallhergang und die Todesursache zu klären.

Landkreis Rosenheim: Tödlicher Badeunfall am Thansauer See

Über den Vorgang des Unfalls ist Folgendes bekannt. Ein 81-jähriger Rentner aus dem Landkreis München und seine Ehefrau gingen am Sonntag im Thansauer See, der im Gemeindebereich von Rohrdorf im Landkreis Rosenheim liegt, schwimmen. Der Mann kehrte früher um als seine Frau, die noch etwas weiter schwamm, und wollte zurück an Land. Als seine Partnerin zum Ufer zurückkam, war ihr Mann nicht wie erwartet da. Gegen 16 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr, das Bayerische Rote Kreuz und Wasserrettung alarmiert, um den Vermissten zu finden.

Nach etwa zwei Stunden herrschte traurige Gewissheit. Die Taucher fanden den Körper des 81-Jährigen und konnten ihn an Land bringen. Jegliche Hilfe kam leider zu spät. Auch wenn die Polizei derzeit von einem „tragischen Badeunfall“ ausgeht, hat die Kripo Rosenheim die Ermittlungen aufgenommen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Ehefrau.

Landkreis Rosenheim: Einsatz am Thansauer See - auch ein Hubschrauber war im Einsatz

Laut einem Facebook-Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr Thansau, waren neben den ansässigen Feuerwehrleuten auch die Wasserwacht Rosenheim und ein Hubschrauber der Luftrettungsstation Christoph 1 im Einsatz.

Auch Rosenheim24* berichtete über den Einsatz am Thansauer See. Fotos zeigen Fahrzeuge, Boote und weiteres Equipment, die die Taucher und Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag verwendeten, um den Mann zu finden und zu retten.

Vor Kurzem kam es zu einer Tragödie in Bayern - ein Familienvater und seine Tochter* wurden auf dem Grund eines Badesees tot aufgefunden. Bei einem Badeunfall im Landkreis Haßberge* kam eine 44-jährige Frau um Leben. Ihr Mann verletzte sich beim Versuch sie zu retten schwer. Auch in Nürnberg setzte ein Unfall Rettungskräfte in Bewegung. Ein Porsche und ein Audi* trafen aufeinander. (lb) *merkur.de und rosenheim24.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks