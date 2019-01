SEK rückt wegen Drogen aus - der Einsatz nimmt eine peinliche Wendung für die Polizei

Festnahme beim Gassi-Gehen, dann lief das SEK in der Wohnung eines Rohrdorfers ein. Die Vorwürfe der Beamten sind wohl allesamt haltlos - das Verfahren wurde eingestellt

Rohrdorf - Er wurde festgenommen, als er mit seinem Hund spazieren war - dann rückte das SEK in die Wohnung des Mannes aus Rohrdorf ein. Der Grund: Die Polizei vermutete, dass er in seiner Wohnung Drogen lagerte, berichtet rosenheim24.de*.

Doch die dort angeblich gelagerten Betäubungsmittel fanden die Beamten nicht - dennoch ermittelte man weiter gegen den Mann. Allerdings verpufften alle Verdachtsmomente.

SEK rückt wegen Drogen aus, findet aber nur Tomatenpflanzen und Erbstücke

Als das SEK bei dem Mann einlief, suchten die Beamten zunächst nach Drogen, fanden aber nur legale Topfpflanzen. "Das waren aber keine Marihuana-, sondern Tomatenpflanzen", erzählt der Rohrdorfer gegenüber rosenheim24. "Ich habe noch nie etwas mit Drogen zu tun gehabt."

SEK rückt wegen Drogen aus: Verfahren eingestellt

Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln stellte die Staatsanwaltschaft Traunstein dementsprechend bald ein. Das SEK stellte bei bei dem Mann jedoch „Dekowaffen und echte Waffenteile sowie echte Munition“ sicher, die in einem Tresor in der Wohnung lagerten, so rosenheim24.de. Daraufhin ermittelten die Beamten gegen den Mann wegen unerlaubtem Waffenbesitz.

Auch andere Verdachtsmomente verpuffen

Doch auch dieses Verfahren stellte die Staatsanwaltschaft nun ein. Die historischen Duellpistolen erbte der Rohrdorfer nach eigener Aussage wohl einst.

Eine von den Beamten bei dem Einsatz angenommene Nähe des Mannes zu den Reichsbürgern, wies der Rohrdorfer auf Anfrage von rosenheim24 entschieden zurück. Er soll während des SEK-Einsatzes ausgesagt haben, dass er den deutschen Staat nicht anerkenne.

Warum das SEK überhaupt hinzugezogen wurde, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit „taktischen Gründen“. „Der Einsatz entstand durch einen Hinweis“, so ein Sprecher.

