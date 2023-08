Roland Kaiser mit „Alles O.K.! Open Air 2023“ in Coburg: Die wichtigsten Infos

Von: Adriano D'Adamo

Roland Kaiser tritt im Rahmen seiner Tour „Alles O.K.! Open Air 2023“ am 11. August in Coburg auf. Die wichtigsten Informationen für sein Konzert in Coburg finden Sie in diesem Artikel.

Coburg – „Ich glaub‘ es geht schon wieder los“ und zwar am 11. August, wenn Roland Kaiser auf dem Schlossplatz in Coburg auftritt. Im Rahmen seiner „Alles O.K.! Open Air 2023“ Tour legt er einen Stopp in der oberfränkischen Stadt ein. Neben den wichtigsten Eckdaten finden Sie hier alle weiteren Informationen über Anfahrt, Parken, verfügbare Tickets, Einlass und Vorband.

Roland Kaiser tritt am 11. August in Coburg auf. © IMAGO/xcitepress

Roland Kaiser mit „Alles O.K.! Open Air 2023“ in Coburg: Die wichtigsten Eckdaten

Die aktuelle Tour des Schlagerstars neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch eine Handvoll Städte stehen auf dem Terminkalender von Roland Kaiser. Sein Konzert in Coburg findet auf dem Schlossplatz statt, weswegen sich ein Blick auf den Wetterbericht lohnt, bevor es zur Location geht.

Wann findet das Konzert von Roland Kaiser in Coburg statt? 11. August 2023

11. August 2023 Wo findet das Konzert von Roland Kaiser in Coburg statt? Auf dem Schlossplatz

Auf dem Schlossplatz Gibt es noch Tickets für Roland Kaiser in Coburg? Ja, es gibt allerdings nur noch Stehplätze. Die entsprechenden Tickets kosten fast 70 Euro.

Ja, es gibt allerdings nur noch Stehplätze. Die entsprechenden Tickets kosten fast 70 Euro. Einlass Konzertgelände: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Konzertbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Wer ist die Vorband für Roland Kaiser in Coburg? Saskia Leppin tritt vor dem Schlagerstar auf

Das Konzert soll rund 2,5 Stunden dauern. Inklusive der Vorband sollte die Show von Roland Kaiser gegen 22.30 Uhr vorbei sein.

Roland Kaiser mit „Alles O.K.! Open Air 2023“ in Coburg: Gibt es noch Tickets?

Fans von Roland Kaiser dürfen sich freuen. Für sein Konzert in Coburg am 11. August gibt es noch Tickets. Es gibt besondere Plätze um die Bühne herum für Rollstuhlfahrer und deren Begleitungen. Es sind auch viele Stehplätze noch verfügbar. Ein Ticket kostet 69,90 Euro. Zwischen der Bühne und dem Bereich für die Stehplätze befinden sich allerdings mehrere Reihen an Sitzplätzen, weswegen dieser Teil des Schlossplatzes etwas weiter vom Sänger entfernt sein wird.

Roland Kaiser mit „Alles O.K.! Open Air 2023“ in Coburg: Anfahrt und Parken

Es fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel vom Bahnhof in Coburg zum Schlossplatz. Die Location ist aber nur gut zwölf Minuten zu Fuß davon entfernt. Autofahrer haben nur eine kurze Strecke vor sich. Die Fahrt vom Bahnhof Coburg bis zum Schlossplatz dauert bei guter Verkehrslage nur vier Minuten. Am Schlossplatz selbst gibt es keine Parkplätze. Dafür stehen mehrere Parkhäuser um die Location herum zur Verfügung.

Parkplatz Anger in der Schützenstraße

Parkhaus Zinkenwehr in der Zinkenwehr

Parkhaus Post in der Hindenburgstraße

Parkhaus Mauer am Viktoriabrunnen

Tiefgarage am Albertsplatz in der Goethestraße

Parkplatz Aquaria in der Rosenauer Straße

Weiterhin befinden sich in der Nähe des Schlossplatzes mehrere Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Insgesamt elf Plätze stehen beim Parkplatz Reithalle und Parkplatz Stadtmauer zur Verfügung.

Roland Kaiser mit „Alles O.K.! Open Air 2023“ in Coburg: Einlass, Beginn und Vorband

Der Einlass für das Konzert auf dem Schlossplatz beginnt um 18.30 Uhr. Gegen 19.15 Uhr soll Saskia Lippin die Bühne betreten. Sie ist wie Roland Kaiser Schlagersängerin, aber auch Musicaldarstellerin. Ihre erste Single „Lieb mich heut‘ Nacht“ veröffentlichte sie im November 2013. Ihr erstes Album erschien 2016.

Die Show von Roland Kaiser selbst soll gegen 20 Uhr beginnen. Geplant sind rund 2,5 Stunden seiner größten und bekanntesten Hits aus mehr als 50 Jahren.

Roland Kaiser mit „Alles O.K.! Open Air 2023“ in Coburg: Wie wird das Wetter für das Schlagerkonzert?

Die Veranstalter des Open-Air-Konzerts merken an, dass das Konzert bei jedem Wetter stattfinden soll. Falls es aber wegen eines Unwetters abgebrochen werden muss, besteht für die Konzertbesucher und Ticketbesitzer kein Anspruch auf eine Rückerstattung des Kaufpreises.

Glücklicherweise müssen sich die Konzertbesucher am 11. August deswegen keine Sorgen machen. Das Wetter soll in Coburg laut Wetter.com sonnig und regenfrei werden. Konzertbesucher dürfen mit 24 Grad rechnen, wenn die Show beginnt.

Roland Kaiser mit „Alles O.K.! Open Air 2023“ in Coburg: Kritik am Sänger wegen rassistischem Wort in Song

Roland Kaiser wurde in jüngster Vergangenheit Teil einer hitzigen Diskussion. Bei einem Auftritt sang er ein Cover des Songs „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens. Dabei zensierte er das Wort „Mohrenkopf“ nicht. Die ARD kritisierte den Schlagersänger öffentlich für dessen Gebrauch. Bei seiner Show „Kaisermania“ am 5. August in Dresden sang Kaiser trotz der Kritik das Cover erneut. Auch dabei zensierte er das Wort nicht.

