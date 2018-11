Polizei kontrolliert Reisebus nach Kroatien auf A8 - und staunt nicht schlecht, wer da drin sitzt

Schleierfahnder schauten sich Reisende in einem Bus nach Kroatien auf der A8 genauer an. Bei zwei Männern staunte die Polizei nicht schlecht - und nahm sie sofort fest.

Rosenheim - Die Flucht zweier gefährlicher Räuber endete am am Montagabend auf der Autobahn bei Rosenheim. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern berichtet, unterzogen die Schleierfahnder der Grenzpolizeistation Kreuth gegen 19.30 Uhr auf der A8 in Höhe der Rosenheim einen in Richtung Kroatien fahrenden Reisebus einer Kontrolle. Dabei wurden zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, vor einer Woche in Hessen einen 80-Jährigen überfallen und beraubt zu haben. Beide sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Bei der Überprüfung der Insassen stellte sich heraus, dass gegen einen 32-jährigen Rumänen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt (Hessen) wegen schweren Raubes vorlag, ausgestellt am 19. November. Bei der Festnahme fiel den Fahndern auf, dass der Mann weder Gepäck noch Fahrschein dabei hatte. Auf Nachfrage händigte ein 26-jähriger Deutscher, der eine Sitzreihe hinter ihm saß, für beide das Busticket aus. Weil noch weitere Gemeinsamkeiten bestanden, wurde noch während der Buskontrolle mit der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion in Darmstadt Rücksprache gehalten. Von dort wurde mitgeteilt, dass beide Personen dringend verdächtig sind, in der Nacht auf Sonntag, 11. November, einen 80-jährigen Senior in dessen Wohnung in einer Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg überfallen zu haben.

Flüchtige Räuber quälten 80-Jährigen in Darmstadt, um an seine Uhr zu kommen

Bei dem Vorfall wurde ein auf der Couch schlafender 80-Jähriger nachts um 1 Uhr geweckt, als Einbrecher die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Die Täter hielten dem Opfer ein Messer an den Hals, forderten die Herausgabe von Bargeld und traktierten es anschließend mit Schlägen und Tritten. Die Räuber stahlen eine teure Herrenarmbanduhr und mehrere hundert Euro Bargeld. Ihr Opfer ließen sie geschockt und gefesselt zurück.

Gegen den anwesenden Deutschen war bis zum Zeitpunkt der Kontrolle in Rosenheim noch kein Haftbefehl ergangen, dieser wurde jedoch umgehend von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragt. Beide Männer wurden im Laufe des gestrigen Dienstagnachmittages dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rosenheim vorgeführt und kamen im Anschluss in Untersuchungshaft.

