Auf frischer Tat ertappt: Mutmaßliche Einbrecherbande geschnappt

Ihr Verhalten kam den Zivilpolizisten verdächtig vor: Beim Versuch, in ein Reisebüro einzubrechen, wurden vier Männer geschnappt. Sie könnten auch hinter weiteren Einbrüchen stecken.

Rosenheim - Beim Versuch, am frühen Freitagmorgen in ein Reisebüro in der Hafnerstraße in der Rosenheimer Innenstadt einzubrechen, nahmen Zivilfahnder der Operativen Ergänzungsdienste (OED) Rosenheim vier Männer fest. Wie die Polizei berichtet, waren die Zivilbeamten unterwegs gewesen, da es in jüngster Zeit viele Einbrüche gegeben hatte.

Die Männer gerieten wegen ihres auffälligen Verhaltens in den Blickpunkt der Beamten. Als bei einer Überprüfung festgestellt wurde, dass die Eingangstür des Reisebüros in der Hafnerstraße aufgehebelt worden war, schlugen die Zivilfahnder zu.

Verdächtigte versuchten noch zu flüchten

Zwar versuchten die vier Tatverdächtigen, die sich dort in der Nähe aufhielten, noch zu entkommen, das gelang ihnen aber nicht mehr. Alle konnten festgenommen werden. Sie wurden dem Fachkommissariat K2 der Kripo Rosenheim übergeben, wo sie am Freitagvormittag vernommen wurden.

Der festgenommene 19-jährige Türke, die zwei 23 und 24 Jahre alten Bosnier und der 23-jährige Deutsche stehen im Verdacht, noch weitere Taten verübt zu haben. Sechs Mal war seit Anfang des Jahres in der Region in Bäckereifilialen, fünf Mal in Reisebüros und zwei Mal in Thermalbäder eingebrochen worden oder es war zumindest versucht worden.

Männer sitzen in Untersuchungshaft

Ob und für welche dieser Taten die Männer möglicherweise noch in Betracht kommen, müssen die laufenden Ermittlungen der Kripo Rosenheim zeigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – wurden die mutmaßlichen Einbrecher am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ gegen alle Haftbefehle, seitdem sitzen die Männer in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

