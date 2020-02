Bombe am Bahnhof Rosenheim gefunden - Katastrophenschutz ist alarmiert

Am Bahnhof Rosenheim wurde eine Bombe gefunden. Der Katastrophenschutz ist alarmiert. Der Sprengmeister ist bereits auf dem Weg, um die Bombe zu entschärfen.

Rosenheim - Am Bahnhof Rosenheim (Oberbayern) wurde am Sonntag (9. Februar) gegen 13.07 Uhr eine Bombe gefunden. Sie wurde im Rahmen von Sondierungsmaßnahmen für die Verlagerung des Mühlbachs entdeckt. Es soll sich dabei um Fragmente einer Bombe aus dem 2. Weltkrieg handeln.

Bombe am Bahnhof Rosenheim: Sprengmeister im Anmarsch

Der Sprengmeister wird in Kürze vor Ort sein. Das weitere Vorgehen wird in Absprache mit den Sprengstoff-Experten vor Ort geklärt. „Vorsorglich haben wir die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) in der Rosenheimer Hauptfeuerwache zusammengerufen. Über die nächsten Schritte werden wir die Bürgerinnen und Bürger zeitnah informieren“, so der Leiter der FüGK, Stadtbrandrat Hans Meyrl.

Bombe am Bahnhof Rosenheim: Züge fallen aus

Der Bahnhof in Rosenheim wurde mittlerweile gesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht allerdings nicht. Wie bereits angekündigt ist derzeit ein Einsatzkommando auf gezielter Kampfmittelsondierungs-Mission rund um den Bahnhof Rosenheim unterwegs. Die Suche soll noch bis 21. Februar anhalten. Solange kann es immer wieder zu kurzfristigen Einschränkungen, Sperrungen und Ausfällen rund um den Bahnhof und im Zugverkehr kommen.

