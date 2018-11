Sie klingelten an der Haustür: So dreist wollten Betrüger über 1000 Kunden prellen

In Rosenheim muss sich eine Betrüger-Bande wegen großangelegter Handy-Abzocke verantworten. Sie wollten Kunden um eine viertel Million prellen.

Rosenheim - Mit falschen Mobilfunkverträgen sollen vier Männer in 76 Fällen Privatkunden und Unternehmen um knapp 40 000 Euro betrogen haben. In 994 Fällen hatten die Tatverdächtigen die Betrugstaten schon eingefädelt, es kam aber nicht zum geplanten Schaden in Höhe von etwa 250.000 Euro, wie das Polizeipräsidium in Rosenheim am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden den Angeklagten über 1000 Delikte zur Last gelegt, vor allem gewerbsmäßigen Computer- und Provisionsbetrug als Bande.

Mehr als ein Jahr dauerten die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Traunstein. Einer der Tatverdächtigen sitze bereits wegen einer anderen Straftat im Gefängnis, sagte ein Sprecher. Ihren Betrug sollen die 20- bis 30-Jährigen zwischen Frühjahr und Sommer 2017 begangen haben. Die Behörden warnen schon länger vor Handy-Abzocke.

Handy-Abzocke: Betrüger behielten Handy-Prämien oder erfanden Vertragspartner

Die Männer aus Nieder- und Oberbayern sollen laut Polizei in einigen Fällen bei Haustürgeschäften Verträge für Handys gefälscht und bei den Anbietern eingereicht haben. Die teuren Mobiltelefone hätten sie aber selbst behalten oder weiterverkauft.

In anderen Fällen schlossen sie mit fiktiven Namen Verträge ab und kassierten die Provisionen und die Handys. Zum Teil hätten die Tatverdächtigen tatsächlich für namhafte Telekommunikationsanbieter gearbeitet, sagte ein Polizeisprecher. Opfer des Betrugs wurden in den meisten Fällen die großen Konzerne.

Handy-Abzocke: Komplizierte Ermittlungen wegen der Vielzahl der Fälle

Den Stein ins Rollen brachte ein Mann aus Mühldorf am Inn, der im Juni 2017 Anzeige bei der Polizei erstattete. Zwei Mitarbeiter einer bekannten Telekommunikationsfirma hatten den Kunden besucht und mit ihm einen Umstellungsvertrag für seinen Kabel-TV-Vertrag abgeschlossen. Einige Tage nach Vertragsabschluss erhielt der Geschädigte zwei separate Rechnungen über den Erwerb zweier teurer Mobiltelefone. Beide Handys hatte er aber weder geordert noch erhalten.

Nachdem bei der Polizeiinspektion Mühldorf einige Zeit lang umfangreich ermittelt wurde, übernahm die Kripo Mühldorf die Untersuchungen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits absehbar, dass das Ermittlungsverfahren ein außergewöhnlich großes Ausmaß annehmen würde. Bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf wurde deshalb die Ermittlungsgruppe (EG) „Handy“ gegründet, die sich unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein mit der Aufarbeitung beschäftigte.

dpa/mas

