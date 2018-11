Junger Mann ruft Polizei um Hilfe - und geht dann auf die Beamten los

Ein 19-Jähriger rief die Polizei in Rosenheim erst um Hilfe. Dann ging er auf die Beamten los und schrie, er wolle sie alle umbringen.

Rosenheim - Einen ungewöhnlichen Einsatz erlebten die Beamten der Rosenheimer Polizei am Montagabend. Gegen 22.30 Uhr rief ein 19-jähriger Mann aus Brannenburg die Polizei an. Er meldete, gerade im Bereich der Salinstraße von einem Mann geschlagen zu werden und bat die Beamten um Unterstützung.

Unverzüglich fuhr eine Streifenwagenbesatzung der Rosenheimer Polizei an den Ort, um dem Mann zu helfen. An der Einsatzörtlichkeit konnte jedoch nur der 19-Jährige allein angetroffen werden. Ein Angreifer war nicht zu sehen. Der Brannenburger machte außerdem mehr und mehr verwirrende Angaben und redete sich in Rage. Die Beamten versuchten wieder und wieder, den Mann zu beruhigen, hatten damit allerdings wenig Erfolg. Plötzlich fing der 19-Jährige an, herumzuschreien. Unter anderem drohte er den Beamten an, sie alle „umzubringen“. Diese beschlossen daraufhin, den Mann zur Dienststelle zu bringen.

Da eskalierte die Situation völlig. Ohne Vorwarnung schlug der 19-Jährige mit den Fäusten auf die Beamten ein. Dabei traf er einen 29-jährigen Beamten der Rosenheimer Inspektion seitlich am Kopf. Der 19-jährige wurde daraufhin gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Fortwährend wurden die Beamten dann mit übelsten Beschimpfungen beleidigt. Der am Kopf getroffene Polizeibeamte wurde zum Glück nicht schwerwiegend verletzt und ist weiter dienstfähig. Den Brannenburger erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte und Beleidigung.

mas