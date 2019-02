Mann mit pflegebedürftiger Mutter beantragt Pflegegeld - und wird bitter enttäuscht

Die Mutter eines Rosenheimers war jahrelang ein Pflegefall der höchsten Stufe. Doch als er Pflegegeld beantragte, wurde sein Antrag monatelang nicht bearbeitet - jetzt ist es zu spät.

Rosenheim - Über die Nachricht, dass pflegende Angehörige künftig vom Staat mit 1000 Euro im Jahr bezuschusst werden, hat sich Hagen Lindner gefreut. Denn seine Mutter Christa war seit Jahren ein Pflegefall. Grad 5 - die höchste Stufe. Er beantragte das Landespflegegeld gleich Anfang August 2018. In der Hoffnung, dass es ab September ausgezahlt wird.

Doch das erste Problem tat sich nach drei Wochen auf. „Ich bekam eine Nachricht, dass der Personalausweis meiner Mutter bei dem Antrag fehlt“, berichtet der Rosenheimer. Weil seine Mutter seit Jahren im Pflegeheim lebt, hatte sie keinen gültigen Ausweis mehr. „Auf meine Nachfrage wurde mir gesagt, die Meldebestätigung würde auch reichen“, erzählt er. Also stellte er den Antrag erneut - und hörte monatelang gar nichts mehr. Und bekam auch kein Pflegegeld. Über die Servicestelle sei er nur „mit Standard-Antworten vertröstet“ worden.

Sein Antrag wurde gar nicht erst bearbeitet

Ende November starb dann Christa Lindner. „Auch rückwirkend hätte mir das Landespflegegeld sehr geholfen“, sagt ihr Sohn Hagen Lindner. Denn der 71-Jährige musste viel Geld beisteuern, damit sich seine Mutter über Jahre hinweg das Pflegeheim in Bad Aibling leisten konnte. Da sein Antrag aber gar nicht bearbeitet wurde, hat er nun keinen Anspruch mehr auf das Pflegegeld. Diese Auskunft bekam er erst vor Wochen, als er den CSU-Landtagsabgeordneten Klaus Stöttner gebeten hatte, für ihn nachzuhaken.

Das Ministerium für Gesundheit und Pflege bedauert, dass es in dem Fall so viele Komplikationen gegeben habe. „Warum es zu einer derart verzögerten Bearbeitung gekommen ist, lässt sich aus den Unterlagen nicht mehr nachvollziehen“, sagt ein Sprecher. Das sei besonders bedauerlich, weil Christa Lindner inzwischen gestorben sei und das Geld nun nicht mehr ausgezahlt werden könne. „Denn der Anspruch ist nicht vererblich. Das Geld kann nur an anspruchsberechtigte Personen ausgezahlt werden, die zum Zeitpunkt der Auszahlung noch leben.“ Das habe der Gesetzgeber festgelegt, um die Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen zu stärken. Sie sollen eigenständig entscheiden, wie das Geld verwendet wird. Fälle wie die der Lindners seien eine Ausnahme.

CSU-Abgeordneter fordert Nachbesserungen des Gesetzes

Aber allein beim Rosenheimer Landtagsabgeordneten Stöttner meldeten sich „vier, fünf Betroffene“, bei denen wie im Falle Lindner der Pflegebedürftige verstarb, ehe die Bürokratie das Geld freigab. „Man muss das aber in Relation zu den rund 5000 Fällen bei mir in Rosenheim sehen, wo es gut und schnell erledigt wurde“, so der CSU-Abgeordnete. Trotzdem fordert er, dass das Gesetz zum Landespflegegeld nachgebessert wird: „Der Eingangsstempel des Antrags sollte entscheidend sein“, so sein Vorschlag - dann würde eine verzögerte Bearbeitung nicht zum finanziellen Verlust bei den Betroffenen führen.

Nach Auskunft des Finanzministeriums beträgt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge höchstens sechs Wochen. Als das Landespflegegeldgesetz am 11. Juli 2018 verabschiedet wurde, war die Entwicklung der Verwaltungssoftware noch nicht abgeschlossen. Deshalb konnte die Auszahlung erst Ende August beginnen. Die bis dahin eingegangenen Anträge seien erst nach und nach abgearbeitet worden.

Hagen Lindner bringt diese Auskunft im Nachhinein nicht viel. Er macht sich keine Hoffnungen mehr auf die Unterstützung. Aber er hätte sich gerne die Mühe und die Nerven gespart, die er dafür investiert hat. Die Zeit hätte er lieber mit seiner Mutter verbracht.

